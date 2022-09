Wer hat Reinhard K. gesehen? Dementer Rentner steigt in Auto und verschwindet über Nacht

Von: Thomas Eldersch

Der 80-jährige Reinhard K. wird vermisst. Die Polizei sucht öffentlich nach ihm. © Polizeipräsidium Oberbayern Süd

Seit dem heutigen Freitag fehlt von einem 80-Jährigen aus Kirchseeon jede Spur. Da der Mann dement ist, hofft die Polizei ihn schnell zu finden.

Kirchseeon – Über Nacht verschwand der 80-jährige Reinhard Krämer aus Kirchseeon. Seit Freitag, 9. September, fehlt von dem dementen Rentner jede Spur. Jetzt hat sich die Polizei dazu entschieden, eine Fahndung nach ihm herauszugeben und hofft auf Hilfe aus der Bevölkerung.

80-Jähriger aus Kirchseeon vermisst: Verschwand mit dem Auto über Nacht

In der Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd heißt es, dass der 80-Jährige in der Nacht von Donnerstag auf Freitag unbemerkt sein Wochenendhaus in Kirchseeon verlassen haben muss. Er soll mit seinem Auto – einem Mitsubishi Colt mit dem Kennzeichen EBE-SK-767 – einfach davon gefahren sein. Problematisch ist der Umstand, dass der Rentner demenzkrank ist. Die Polizei geht davon aus, dass K. orientierungslos und auf fremde Hilfe angewiesen ist.

Zuletzt wurde sein Auto am Freitag gegen 14 Uhr auf der Autobahn zwischen Füssen und Kempten gesehen, heißt es in der Mitteilung weiter. Trotz „sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen“ konnten die Beamten weder das Auto noch den Vermissten finden. Möglich ist auch, dass sich der Rentner in Orten aufhält, die er noch aus seiner Vergangenheit kennt. Dazu zählen: Eberfing bei Weilheim, Rottach-Egern oder Taufkirchen.

Polizei hofft auf Hinweise zum Verbleib des vermissten 80-Jährigen

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

Der 80-Jährige ist etwa 1,70 Meter groß und kräftig gebaut.

Er hat weiße, kurze Haare, einen weißen Stoppelbart und trägt eine Brille.

Vermutlich trägt er seinen Schlafanzug (blaues Oberteil und graue Hose) sowie eine graue Fleecejacke.

Wer den Vermissten gesehen hat oder Hinweise zu seinem Verbleib geben kann, soll sich bei der Polizei in Ebersberg melden. Die Telefonnummer lautet (0 80 92) 8 26 80. Meldungen können aber auch bei jeder anderen Dienststelle abgegeben werden. (tel)