Ebersberger Waldmuseum: Hans Vollhardt (85) gibt Vorsitz des Förderkreises ab

Die Vorstandschaft des Förderkreises Museum Wald und Umwelt, Ebersberg (v.l.): Norbert Neugebauer, Rudi Schierl, Ursula Kunz, Hans Vollhardt. © Verein

Der ehemalige Bürgermeister und ehemalige Landrat Hans Vollhardt (85) und Vater des Ebersberger Waldmuseums gibt den Vorsitz des Förderkreises ab.

Ebersberg – In einer außerordentlichen Mitgliederversammlung des Förderkreises für das Ebersberger Museum Wald- und Umwelt (FöK) hat Vorsitzender Hans Vollhardt seinen Rücktritt erklärt. Mit 85 Jahren merke er zunehmend die Arbeitsbelastung des Amtes und möchte künftig kürzer treten.

Bereits in seiner Zeit als Bürgermeister der Stadt Ebersberg hatte Vollhardt für den Erwerb der Holzbibliothek des Candid Hubers plädiert und sich danach für die Schaffung eines „Waldmuseums“ eingesetzt – in einer Zeit von „Saurer Regen“ und „Waldsterben“ die Schlagzeilen beherrschten. Zusammen mit Gleichgesinnten gründete er 2006 den FöK und war seither Vorsitzender. In dieser Zeit wurden über 20 Sonderausstellungen und diverse Vortragsveranstaltungen organisiert und darüber hinaus das Museum für Wald- und Umwelt tatkräftig unterstützt. Erst kürzlich wurde die Restaurierung einer Deichel finanziert, die im wiederentdeckten Brunnen im Ebersberger Forst geborgen wurde.

Nachfolger: Rudi Schierl

Die Mitgliederversammlung folgte dem Vorschlag der Vorstandschaft und wählte den bisherigen zweiten Vorsitzenden Rudi Schierl zum Nachfolger. Als Stellvertreterin wurde Ursula Kunz gewählt. Hans Vollhardt wurde als Beisitzer berufen, Johann Taschner wurde Kassenprüfer, Kassier Norbert Neugebauer übernahm zusätzlich noch das Amt des Schriftführers.

Schierl bedankte sich bei Vollhardt für die geleistete Arbeit und versicherte, dass die bisherigen Ziele des FöK weiterverfolgt würden. Einen neuen Schwerpunkt stellten die Folgen des Klimawandels für die Menschen dar. Hierzu möchte der FöK in Kooperation mit anderen lokalen Vereinen konkrete Projekte anstoßen. ez

