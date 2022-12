Wegen Corona: Starker Anstieg der Krankmeldungen im Landkreis Ebersberg

Von: Armin Rösl

Teilen

Vor allem wegen Corona sind die Krankmeldungen im Landkreis Ebersberg gestiegen. (Symbolbild) © Dmitriy Melnikov/imago

Einen Anstieg der Krankmeldungen um 31 Prozent meldet die AOK Bayern für den Landkreis Ebersberg. Hauptgrund: Corona.

Landkreis - Einen deutlichen Anstieg der Krankmeldungen im Landkreis Ebersberg um fast ein Drittel (31 Prozent) meldet die AOK Bayern für die Monate Januar bis September gegenüber den ersten neun Monaten des Vorjahres. „Insbesondere bei Corona gingen die Krankenstände massiv nach oben“, sagt Bernhard Frey von der AOK in Ebersberg.

Bayernweit summierte sich die Arbeitsunfähigkeits-Quote (AU-Quote), das heißt der Anteil der erwerbstätigen AOK-Versicherten, die wegen einer nachgewiesenen Corona-Infektion krankgeschrieben waren, auf 14,7 Prozent. Im Vorjahr waren es bis einschließlich September 1,6 Prozent.



Landkreis Ebersberg mit niedrigem Wert in Bayern

„Im Landkreis Ebersberg lag die AU-Quote wegen einer nachgewiesenen Corona-Infektion in den ersten drei Quartalen bei 16,6 Prozent der erwerbstätigen AOK-Versicherten, 2021 waren es nur 1,4 Prozent“, so Frey. Der Landkreis Ebersberg habe somit bei den niedrigen Werten in Bayern gelegen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)



„Während eine akute Covid-19-Infektion mit durchschnittlich 9,1 krankheitsbedingten beruflichen Ausfalltagen verbunden ist, sind es bei Beschäftigten mit einer anschließenden Long-Covid oder Post-Covid-Symptomatik mehr als sechs Wochen, nämlich 45,3 Tage“, sagt Frey.



Ebersberg: AOK bietet „Long-Covid-Coach“ an

Mit einem neuen „Long-Covid-Coach“ wolle die AOK deshalb nun Betroffene unterstützen. Das Online-Angebot ist für alle Interessierten unter www.aok.de/long-covid kostenfrei verfügbar und soll Patienten, aber auch deren Angehörigen mit insgesamt 26 Erklär- und Übungsvideos beim Umgang mit der Erkrankung helfen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.