Weiherspiele 2022: Das Wirtshaus im Eberwald

Teilen

Nach der coronabedingten Pause gibt es endlich wieder Theater bei den Weiherspielen. 2019 brachte der Theaterverein Shakespeares „Ein Sommernachtstraum“ auf die Bretter, die die Welt bedeuten. 2022 wird der Erzählung „Das Wirtshaus im Spessart“ mit „Das Wirtshaus im Eberwald“ ein neuer Anstrich verpasst. © Walter S. Daschner

Mitreißende Räuberkomödie auf den traditionsreichen Markt Schwabener Seebühnen.

Nach zwei Jahren Corona-Pause ist es nun so weit: Die Weiherspiele feiern erneut ihre Premiere. Von den ersten Arbeiten am Text über Studioaufnahmen und Proben bis hin zum letzten Feinschliff an den schwimmenden Kulissen sind über sechs Monate konzentrierter Vorbereitungen vergangen. Ein Team aus insgesamt 60 bis 70 Ehrenamtlichen hat dafür gesorgt und wird weiter darum bemüht sein, dass die Spiele in der gewohnten Pracht stattfinden können. Zur Premiere am 01. Juli lädt der Theaterverein nun herzlich ein.

Probe am Weiher © Weiherspiele

Außergewöhnliche Theaterkulisse bei den Weiherspielen 2022 in Markt Schwaben

Schwimmende Kulissen auf einem idyllischen Weiher, ein romantischer Sonnenuntergang an einem lauen Sommerabend und dazu eine spannende, atmosphärisch inszenierte Komödie: Das sind die Weiherspiele, die seit 1984 bis zu 20.000 Besucherinnen und Besucher pro Jahr ins beschauliche Markt Schwaben im Osten von München verlocken konnten. Insbesondere die reich ausgestatteten und verzierten Bühnen sind ein Augenschmaus für alle Theaterliebhaber.

Zwischenstand beim Kulissenbau © Weiherspiele

Die Malerarbeiten stammen erneut vom freischaffenden Künstler Uwe Wilfert aus Friedrichshafen, mit dem der Theaterverein bereits seit einigen Jahren erfolgreich zusammenarbeitet. In der beginnenden Dämmerung und mit der professionellen Beleuchtung durch die Hand des renommierten Bühnentechnikers Klaus Welm kommen die unterschiedlichen Motive besonders eindrucksvoll zur Geltung.

Künstler Uwe Wilfert aus Friedrichshafen beim Bemalen der Kulissen. © Weiherspiele

„Das Wirtshaus im Eberwald“: Der Theaterverein verpasst der Räuberkomödie „Das Wirtshaus im Spessart“ bei den Weiherspielen 2022 einen neuen Anstrich

Das neue Team, das dieses Jahr bereits zum dritten Mal die Organisation des Theater-Events übernimmt, setzt nach dem „Brandner Kaspar“ und einer Adaption von Shakespeares „Sommernachtstraum“ erneut auf die Inszenierung eines großen Bühnen-Klassikers: Die Erzählung „Das Wirtshaus im Spessart“ von Wilhelm Hauff erreichte spätestens nach der erfolgreichen Verfilmung mit Lieselotte Pulver im Jahr 1958 einen Kultcharakter, der bis heute anhält. Mit „Das Wirtshaus im Eberwald“ verpasst der Theaterverein der Räuberkomödie nun einen neuen Anstrich.

Zwischen 01. und 30. Juli wird es insgesamt 15 Aufführungen geben. Ein gemütlicher Biergarten direkt am See lädt dazu ein, entweder selbst mitgebrachte Speisen zu genießen oder sich an den Essens- und Getränkeständen vor Ort etwas Leckeres auszusuchen. Tickets sind wie gewohnt unter www.theater-marktschwaben.de erhältlich, jeden Mittwoch und Freitag zwischen 16 und 18 Uhr im Markt Schwabener Vorverkaufsbüro am Schlossplatz 1 sowie zu den angegebenen Zeiten telefonisch unter 08121 22 4 22.

Aktuelle Kulissenteile in der Werkstatt. © Weiherspiele

Neben viel Humor, überraschenden Einlagen und eigens in einem Ebersberger Tonstudio produzierten Songs verspricht das Stück nicht zuletzt eine spannende Handlung: Eine Räuberbande hat die Tochter des Grafen von Keilerberg sowie ihre Begleiter entführt und verlangt 20.000 Mark Lösegeld. In einem Wirtshaus tauscht sie jedoch mit Felix, einem Goldschmied, die Kleider und flieht. Zu Hause angekommen bittet sie ihren Vater um Auslösung ihres Retters, der nun an Ihrer statt im Räuberlager sitzt, wofür der geizige Graf jedoch nicht aufkommen will. Kurzerhand startet sie selbst einen Rettungsversuch, noch immer verkleidet als Goldschmied. Die eigens angefertigte Fassung des Klassikers stammt aus der Feder von Regisseur und Vorstand Ferdinand Maurer, der sogar selbst in einer kleinen Rolle zu sehen sein wird.

In einem Ebersberger Tonstudio wurden Songs produziert. © Weiherspiele

Kommende Termine: 01. bis 30. Juli 2022: Das Wirtshaus im Eberwald (WEIHERSPIELE 2022) 09. Juli 2022: Sternschnuppe LIVE auf den Bühnen der Weiherspiele 17. September 2022: Christian Springer: „nicht egal“ (KABARETT)

Kontakt

Theaterverein Markt Schwaben e.V

Vorstand: Franz Stetter

Email: info@theater-marktschwaben.de

Instagram

Bankverbindung: Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg, IBAN DE25 7025 0150 0027 4533 15, BIC BYLADEM1KMS