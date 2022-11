Erster Advent: Christkindlmärkte stimmen auf Weihnachten ein

Der Ebersberger Marienplatz verwandelte sich am Freitagnachmittag in eine Baustelle. Hier wird gerade eine Jurte errichtet. Die Vorbereitungen auf den Christkindlmarkt waren in vollem Gange. © Stefan Rossmann

Zum ersten Adventswochenende öffnen viele Christkindlmärkte in der Region. Wir verschaffen einen Überblick.

Landkreis – Rechtzeitig zum ersten Advent erreicht die Weihnachtsstimmung nun auch den Landkreis Ebersberg. In den meisten Gemeinden stehen schon seit einigen Tagen die Christbäume mitsamt festlicher Weihnachtsbeleuchtung. Für eine vorweihnachtliche Atmosphäre – mit Glühwein, Crepes und Bratwurst – sorgen an diesem Wochenende aber erst die zahlreichen Christkindlmärkte in der Region. Wir geben einen Überblick:

Ebersberg und Ebersberger Forst

Am Samstag öffnet der Christkindlmarkt auf dem Marienplatz in Ebersberg für zwei Tage seine Pforten. Neben Glühwein, Flammkuchen und gebrannten Mandeln können Besucher unteranderem die Handwerkskunst eines Glasbläsers bestaunen. Auch für die Kinder haben sich die Initiatoren des „Bund der Selbstständigen Bayern“ ein breites Angebot überlegt: Es wird gesungen, musiziert und gebastelt. Wie üblich beschenkt der Nikolaus auch dieses Jahr wieder die kleinen Besucher. Der Christkindlmarkt ist am Samstag von 14 bis 21 Uhr und am Sonntag von 12 bis 19 Uhr geöffnet. Zusätzlich öffnen am Sonntag, zwischen 13 und 18 Uhr, rund um den Marienplatz und im E-EinZ viele Geschäfte.

An allen vier Adventswochenenden lädt der kleine „Woidmarkt“ am Forsthaus Hubertus ein. Ab 11 Uhr können Besucher dort die verschiedenen Verkaufsstände, mit warmen Getränken und Speisen, sowie ein Lagerfeuer genießen.

Forstinning und Hohenlinden

Der Pastettener Gospelchor stimmt am Samstag die Zuhörer auf dem Forstinninger Christkindlmarkt musikalisch auf den ersten Advent ein. Ab 17 Uhr öffnet der Weihnachtsmarkt im Schulhof der Aicherstraße für zwei Tage. Dank eines umfangreichen Rahmenprograms können die Besucher in Forstinning viel erleben: Neben einer Kutschfahrt durch den Ort, bietet der Markt zudem ein Kasperltheater für die Kinder. Am Samstag ist der Christkindlmarkt von 17 bis 22 Uhr und am Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Auch in der Gemeinde Hohenlinden werden pünktlich zum ersten Advent die Christkindlmarktstände auf dem Schul- und Pfarrgelände aufgestellt. Um 17:30 Uhr läutet der Trachtenverein am Samstag in der Pfarrkirche St. Josef die Vorweihnachtszeit ein. Zeitgleich öffnen auch die Buden auf dem Weihnachtsmarkt. Der „Healinea Christkindlmarkt“ hat am Samstag von 17.30 bis 22 Uhr sowie am Sonntag von 11:30 bis 18 Uhr geöffnet.

Anzing und Poing

Dieses Jahr findet der Anzinger Christkindlmarkt am ersten Adventsonntag rund um den Marktplatz und den Kirchenwirt statt. Ab 14 Uhr können Besucher die vielen Stände mit selbstgemachtem und handwerklich Gefertigtem sowie eine Losbude erkunden.

Am Samstag und am Sonntag heißt es ab 14 Uhr am Poinger Marktplatz: Advent, Advent ein Lichtlein brennt. Neben dem weihnachtlichen Musikprogramm des Christkindlmarktes stellt der Besuch vom Nikolaus am Samstag einen Höhepunkt dar. Am ersten Tag endet der Weihnachtsmarkt um 22 Uhr. Am Sonntag öffnet der Markt von 14 bis 19 Uhr für die Besucher.

Vaterstetten und Aßling

Zwischen Rathaus und Kirchvorplatz findet am Wochenende der „Hüttenzauber“ der Gemeinde Vaterstetten statt. Auf dem Christkindlmarkt sind die Weihnachtsakademie, die Musikschule Vater-stetten und die Ammerthaler Blasmusik vertreten. Am Samstag öffnet der Markt von 15 bis 22 Uhr, am Sonntag von 14 bis 18 Uhr.

Auf dem Aßlinger Christkindlmarkt sorgt am Samstag die Eichhofner Dorfmusik für Stimmung. Der Markt findet, inklusive Kinderprogramm im Pfarrzentrum, von 15 bis 22 Uhr am Mitterweg zwischen Friedhof und Spielplatz statt.

Adventsleuchten in Pienzenau

Ebenfalls für Samstag ist das Adventsleuchten von der „Offenen Politik in Bruck“ in Pienzenau angekündigt. Besucher dürfen dort zwischen 17 und 20 Uhr bei den am Markt beteiligten Pienzenauern nach Weihnachtsgeschenken für ihre Liebsten schauen.

(von Anna Liebelt)

