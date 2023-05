Weil er Schuhe eines Skandal-Rappers trug: Jugendlicher überfallen

14-Jähriger bleibt unverletzt

Von Michael Acker schließen

Ein 14-Jähriger aus dem Landkreis Ebersberg ist wegen seiner Schuhe in München Opfer eines Raubüberfalls geworden.

Landkreis - Nach dem Bruch von Adidas mit dem umstrittenen US-Rapper Kanye West werden die aus der Kooperation entstandenen „Yeezy“-Schuhe für mehrere Hundert Euro gehandelt - das ist einem 14-Jährigen aus dem Landkreis Ebersberg in München nun zum Verhängnis geworden. Er ist wegen der Schuhe Opfer eines Raubüberfalls geworden. Bislang Unbekannte zwangen den Buben am Montag, 1. Mai, an einem S-Bahnhof dazu, seine „Yeezy“-Schuhe auszuziehen, wie die Polizei am Mittwoch, 3. Mai, berichtete.

Bei den Tätern soll es sich nach Aussagen des Opfers um zwei Jugendliche gehandelt haben. Einer der beiden packte ihn demnach am Kragen seiner Jacke und drückte ihn gegen eine Wand. Der andere forderte ihn auf, mit ihnen in eine nahe gelegene Unterführung zu gehen. Dort habe er seine hochwertigen Schuhe ausziehen und an die Räuber abgeben müssen, schilderte ein Polizeisprecher. Die Täter entkamen anschließend unerkannt. Der 14-Jährige aus dem Landkreis Ebersberg blieb unverletzt.

Adidas hatte die Zusammenarbeit mit Kanye West im Oktober 2022 beendet, nachdem der Rapper sich wiederholt antisemitisch geäußert hatte.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.