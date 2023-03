Asyl-Gipfel: Was wollen Sie in Berlin, Herr Niedergesäß?

Von: Michael Acker

Dieses Haus in der Parkstraße in Anzing gibt anerkannten Asylbewerbern ein Obdach. Die Unterbringung neuer Flüchtlinge stellt den Landkreis vor große Probleme. Darüber soll jetzt in Berlin gesprochen werden. © Dziemballa

Unionsfraktionschef Friedrich Merz (CDU) trifft rund 700 Bürgermeister und Landräte beim „Flüchtlings-Gipfel“. Das Treffen soll am 30. März stattfinden. Mit von der Partie ist Landrat Robert Niedergesäß (CSU).

Welchen Sinn hat eine Massenveranstaltung wie diese?

Was wäre eine Demonstration ohne Demonstranten? Wenn keiner kommt, dann würde dies das falsche Signal aussenden, dass wir vor Ort wohl doch keine Probleme haben und alles in Ordnung sein könnte. Also ist es wichtig Präsenz zu zeigen, die schwierige Lage vor Ort zu beschreiben und Lösungen einzufordern. Und ich bin sicher, diese „Massenveranstaltung“ wird auch bei der Bundesregierung wahrgenommen werden, vielleicht wacht sie sogar auf!?

Sie und andere Landräte haben mehrfach betont, dass das Ende der Fahnenstange erreicht ist, was die Unterbringung von Asylbewerbern angeht. Welche Neuigkeiten haben Sie für Herrn Merz im Gepäck?

Ich glaube, wir brauchen keine weiteren Neuigkeiten mitzubringen, das Wasser steht uns jetzt schon bis zum Hals. Wir müssen der Politik „da oben“ in Berlin noch einmal klarmachen, dass es so nicht mehr weitergehen kann! Also wir erwarten Neuigkeiten und zwar endlich mal gute!

Merz sitzt auf der Oppositionsbank, die Richtlinien der Bundespolitik bestimmen derzeit andere. Er will zuhören, heißt es im Vorfeld des Treffens. Nennen Sie bitte einen Wunsch, den Sie konkret an Merz haben?

Robert Niedergesäß (CSU), Landrat. © Roßmann

Wir freuen uns, dass wenigstens die größte Oppositionspartei zuhört und mit uns reden will. Das unterscheidet sie deutlich von der Regierungskoalition, die unsere Probleme bisher nahezu vollständig ignoriert und den Dialog mit den Kommunalpolitikern trotz mehrfacher Schreiben und Bitten abgelehnt und bisher auch nichts unternommen hat, um das Problem spürbar zu lösen. Von Bundeskanzlerin Angela Merkel wurden wir in der letzten Flüchtlingskrise respektvoller behandelt. Wünsche haben wir keine, nur Forderungen (u.a. Begrenzung von Zuwanderung und Anreizen nach Deutschland zu kommen sowie eine gerechte Verteilung der Menschen in Europa). Eine ganz zentrale Forderung ist, dass der Bund endlich und kurzfristig seine Liegenschaften öffnet, z.B. leer stehende Kasernen und deren Freiflächen, um dort Geflüchtete unterbringen zu können. Damit können die Kommunen entlastet werden, schließlich handelt es sich um eine Staatsaufgabe und nicht um eine Aufgabe der Kommunen. Hier beißen wir bisher auf Granit und prallen gegen Betonwände.

