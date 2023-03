Frau (33) kämpft gegen Prügel-Ex um gemeinsame Tochter

Schöne Stunden mit den Kindern sind selten geworden. Anna Schmidt (Name geändert) kämpft weiter um ihre zwei Töchter.

Opfer häuslicher Gewalt verlieren das Sorgerecht für ihre Kinder immer wieder an die Täter. Um das zu verhindern, müssen die Frauen mit ihren gewaltbereiten Ex-Partnern kooperieren. So ging es auch Anna Schmidt. Sie erzählt ihre Geschichte zwischen Traumabewältigung, Gerichtsurteilen und Kämpfen mit dem Jugendamt.

Ebersberg – 20. Juli 2022: Zwei Sozialpädagoginnen des Jugendamts Ebersberg klingeln bei Anna Schmidt im südöstlichen Landkreis Ebersberg. Hausbesuch zum Kinderschutz. Die Wohnung sieht chaotisch aus, ihre zweijährige Tochter Julia turnt nackt auf ihr herum, es ist ein heißer Julitag (Namen von der Redaktion geändert). Ihr ganzer Körper tut weh. Vor sechs Tagen hat Schmidts Ex-Partner sie krankenhausreif geprügelt. Mit dem Kopf gegen die Wand, bis sie bewusstlos war – die gemeinsame Tochter sah zu. Als das Jugendamt an diesem Mittwoch klingelt, hofft die 33-Jährige auf Hilfe.

Häusliche Gewalt und Sorgerecht: Er hat ja nur die Frau geschlagen, so die Logik

Es kommt anders: In den folgenden Wochen scheitert eine vom Jugendamt moderierte Umgangsregelung. Die Mutter hat Angst, ihr Kind dem Täter zu überlassen, leidet selbst unter einer posttraumatischen Belastungsstörung. Das Jugendamt sieht in ihrem labilen Zustand eine mögliche Gefährdung des Kindeswohls. „Frau Schmidt kooperiert nicht zum Wohle der Kinder mit dem Jugendamt“, steht in der Einschätzung vom 29. August 2022 (liegt der Redaktion vor).

„Das Jugendamt hat aus der Gewalttat gegen mich einen Familienstreit gemacht“

Sie sei nicht gewillt, sich an Absprachen zu halten, agiere willkürlich und sei nicht in der Lage, ihr Kind vor häuslicher Gewalt zu schützen, da sie ihre Beziehungsprobleme nicht in den Griff bekommt. „Das Jugendamt hat aus der Gewalttat gegen mich einen Familienstreit gemacht“, sagt Schmidt. Als Opfer einer schweren Gewalttat bedeutet jede Konfrontation mit dem Täter für sie Stress und Retraumatisierung.

„Für das Jugendamt steht der Schutz der Kinder im Vordergrund. Es ist daher wichtig und wünschenswert, dass Eltern ihre Konflikte auf der Erwachsenenebene klären und ihre Kinder nicht in die Auseinandersetzungen mit einbeziehen“, heißt es in einer Stellungnahme der Ebersberger Behörde gegenüber der EZ. Wegen „Gefährdung des Kindeswohls“ geht der Fall vom Jugendamt zum Familiengericht – mit der Empfehlung, die Zweijährige durch den Vater betreuen zu lassen, während die Mutter ihre psychischen Probleme in den Griff bekommen solle.

Häusliche Gewalt und Sorgerecht: „Kafka-Roman in der Realität“

Schmidt ist in der Pflicht, ihre Erziehungsfähigkeit zu beweisen, während ihr Ex-Partner auf seinen Strafprozess wartet. Der Beschluss des Amtsgerichts Ebersberg dauert bis Januar 2023: Der Mann bekommt Recht. Die Logik dahinter: Er hat nur die Frau geschlagen – kann trotzdem ein guter Vater sein. Schmidt wird unter anderem das Aufenthaltsbestimmungsrecht für ihre Tochter entzogen. Sie erlebt diese Phase ihres Lebens als „Kafka-Roman in der Realität“.

Schmidts Geschichte ist kein Einzelfall, sagt Susanne Nothhafft, Professorin für Recht in der Sozialen Arbeit an der katholischen Stiftungshochschule München und Expertin für häusliche Gewalt und Sorgerechtsfragen in Bayern. Gewalttäter würden in Sorgerechtsfragen als reguläre Väter behandelt, der Gewaltschutz der Frauen und ihrer Kinder nach der Istanbul-Konvention tritt hinter dem Umgangsrecht des Vaters zurück. Dabei beeinträchtige die Gewalt gegen Mütter nachgewiesenermaßen auch die Kinder – und rund ein Viertel deutscher Frauen habe bereits mindestens ein Mal Gewalt in einer Beziehung erlebt.

Häusliche Gewalt und Sorgerecht: Angst und Anwaltskosten

Susanne Nothhafft ist Rechtsexpertin für häusliche Gewalt und Sorgerechtsfragen in Bayern. © Katholische Stiftungshochschule

10. Januar 2023: Schmidt rührt nervös in ihrer Kaffeetasse. Sie ist zurück in ihr Geburtshaus im Landkreis Rosenheim gezogen. Die ländliche Idylle aus Holzeinrichtung, Filzkleidung und bäuerlicher Geborgenheit kann ihr inneres Chaos nicht übertünchen. Ihre Tochter befindet sich hier bei ihr in einer rechtlichen Grauzone, nachdem die 33-Jährige sie aus dem Kindergarten abgeholt hat.

„Ich bin ein sinnbildlicher Fall, andere trauen sich nicht zu klagen.“

Die Oma der Kleinen ist konstant am Telefon – sie fragt Bekannte nach Geld, um die Anwaltskosten ihrer Tochter zu bezahlen. Der Beschluss vom Amtsgericht wird bald vor dem Oberlandesgericht verhandelt, Schmidt zeigt das Jugendamt Ebersberg wegen Betrugs, Falschaussagen vor Gericht und Traumatisierung ihrer Tochter an. Dutzende Dienstaufsichtsbeschwerden, Besuche und Briefe haben nichts gebracht – aufgeben möchte sie trotzdem nicht: „Ich bin ein sinnbildlicher Fall, andere trauen sich nicht zu klagen.“

Häusliche Gewalt und Sorgerecht: Klassische Täter-Opfer-Umkehr

Wie bei anderen Missbrauchsgeschichten würden Frauen nach häuslicher Gewalt oft nicht an die Öffentlichkeit oder vor Gericht gehen, sagt Nothhafft. In kindschaftsrechtlichen Verfahren sitzen sie ihren Misshandlern gegenüber, würden oft als manipulativ oder hysterisch abgetan – die klassische Täter-Opfer-Umkehr. Häusliche Gewalt ist laut Nothhafft Ausdruck patriarchaler Macht und Kontrolle.

Anna Schmidt will sich dennoch nicht unterkriegen lassen: „Ich bin Menschenrechtlerin.“ Sie klammert sich an die Hoffnung, dass sich der Streit um ihre Tochter mit der strafrechtlichen Verurteilung des Vaters erledigen wird.

Häusliche Gewalt und Sorgerecht: Täter leugnet die Tat zu keinem Zeitpunkt

24. Januar 2023: Anna Schmidts Hände zittern. Draußen liegt Schnee. Ihre Augen blicken abwechselnd auf den Boden und zu ihrem Anwalt. Auf der Anklagebank des Amtsgerichts Ebersberg sitzt ihr Ex-Partner. Ihm werden drei körperliche Übergriffe auf Schmidt zur Last gelegt – die gefährliche Körperverletzung im Juli 2022 war nur der Endpunkt dieser Gewaltgeschichte.

Wenn er ins Gefängnis kommt, kann die Tochter nicht bei ihm wohnen. Doch Umgangsfragen werden heute nicht diskutiert. Es geht um die Gewalt, die der Täter zu keinem Zeitpunkt leugnet.

Häusliche Gewalt und Sorgerecht: „Ich bin psychisch zerstört“

Er wird zu anderthalb Jahren Gefängnis verurteilt – bleibt jedoch aufgrund „besonderer Umstände“ auf Bewährung. Er habe Glück gehabt, „es war knapp“, sagt Richterin Vera Hörauf. „Die nächste Station ist Gefängnis“. Für Schmidt bedeutet das Urteil, dass sich nichts ändert. „Der Ausgang ist ein Desaster“, schreibt sie in einer verzweifelten Mail an die EZ.

Auch die Entscheidung des Oberlandesgerichts vom 9. Februar 2023 bringt Schmidt keine Sicherheit – beiden Eltern werden nun Teilbereiche der elterlichen Sorge entzogen. Die Lage ist unübersichtlich: Die Zuständigkeit wechselt vom Jugendamt Ebersberg nach Rosenheim, Schmidt steht zwischenzeitlich zur Fahndung ausgeschrieben, Polizei und Gerichtsvollzieher vor ihrer Tür. „Der Beschluss bricht uns das Genick. Wir wollten einfach nur Gerechtigkeit. Ich bin psychisch zerstört“, schreibt sie am 12. Februar.

Häusliche Gewalt und Sorgerecht: Die Geschichte ist kein Einzelfall

Heute ist Weltfrauentag. Morgen, 9. März, ist das Hauptsacheverfahren in Anna Schmidts Familiensache. Im Vergleich zum vorigen Eilverfahren werden hier Gutachten und Sachverständige in die Entscheidung mit eingebunden.

Anna Schmidt wartet mit Tochter Julia in einer Mutter-Kind-Klinik in Wasserburg auf das Urteil. Der gemeinsame Klinikaufenthalt wurde durch die Neueinschätzung des Jugendamts Rosenheimmöglich. Zuversicht kennt Schmidt nicht mehr. „Ich habe Angst vor dieser Verhandlung, weil ich nicht mehr an einen Rechtsstaat glaube.“

Wie das Urteil auch ausfällt, psychische Folgen und strukturelle Probleme bleiben. Gerade bei Fällen häuslicher Gewalt gäbe es nicht immer eine adäquate Einschätzung der Landkreis-Jugendämter, bestätigt Professorin Nothhafft.

Häusliche Gewalt und Sorgerecht: In Zukunft besserer Gewaltschutz

Nach der Einschätzung der Sozialpädagoginnen der Jugendämter, auf die sich das Familiengericht in erster Instanz beruft, seien auch Richter an Familiengerichten nicht zwangsläufig fachgerecht geschult. Für die Zukunft sei es wichtig, den Umgang und gemeinsame elterliche Sorge nach Fällen häuslicher Gewalt nicht als Regel anzunehmen.

Anna Schmidt werden strukturelle Verbesserungen nicht mehr helfen – aber sie will kämpfen, um für andere besseren Gewaltschutz zu erreichen. Mit einem anderen Mann, der auch heute noch zu ihr hält, hat sie eine neunjährige Tochter, die zwischenzeitlich auch im Visier des Jugendamtes war. Für sie war die Angst um ihre Kinder eine zusätzliche psychische Belastung nach dem Erleben schwerer Gewalt.

Häusliche Gewalt und Sorgerecht: Patientin leidet unter dem Jugendamt

Schmidt wird seit 2018 wegen depressiver Schübe behandelt – das ist kein Grund, ihre Erziehungsfähigkeit infrage zu stellen. Die psychologische Einschätzung einer Klinik des Bezirks Oberbayern von 17. Januar 2023 (liegt der Redaktion vor) bestätigt, dass derzeit „keine Notwendigkeit einer stationär-psychiatrischen Behandlung besteht“ und hebt den Druck auf die Mutter hervor: „Verkomplizierend für den Verlauf stellt sich ein Konflikt zwischen der Patientin und dem Jugendamt dar.“

Das Amt wolle die zweijährige Tochter beim Vater unterbringen, obwohl dieser vor den Augen der Kleinen massiv gewalttätig gegenüber der Mutter war. „Die Vorstellung, das Kind in die Obhut des Vaters zu geben, ist für die Patientin massiv belastend und erschwert die Erholung von der traumatischen Gewalterfahrung.“ Das Landratsamt Ebersberg stellt vonseiten des Jugendamts „kein fehlerhaftes Verhalten“ fest. Der Ex-Partner und sein Anwalt lassen eine Anfrage der Redaktion unbeantwortet.

