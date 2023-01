Fällt Brennholz als wirtschaftliches Standbein weg? Waldbesitzer in Sorge wegen EU-Plänen

Ja, wie Übergang- und Ausgleichsmandate in Deutschland eben auch.

Das was Sie verlangen ist im Neubau standart und letztlich auch bei Renovierungen, wo sinnvollerweise auch eine Lüftungsanlage mit integriert wird. Letzeres ist nicht ganz einfach und auch nicht billig (und setzt auch einen Kaminkehrer voraus welcher das System verstehen will und positiv begleietet - aber das ist ein anderes Thema...).

Kann man perfekt mit Solar verbinden und so ein Haus mit einigen Ster Scheitholz im Jahr betreiben - wenn man sich nicht dafür zu schade ist, mit Brennholz zu hantieren...

Zum Thema; ich denke es geht beim EU-Vorstoß vor allem um flächige Holznutzungen (v. a. in Südeuropa), welche man in etwas geregeltere Bahnen lenken will.

So weit, so schlecht (gemacht):

In mittel/nordeuropäischen Wäldern wächst - auch weiterhin!!! - mehr Holz zu als entnommen wird.

In sofern verstehe auch ich den EU-Aktionismus auf diese Regionen überhaupt nicht!

Aber vielleicht bin ich ja auch nur zu doof dafür; schließlich verstehe ich das schönrechnen vom Verbrennen von Gas ja auch nicht; vergl. hier:

https://www.merkur.de/lokal...

Ich fasse also für mich zusammen:

- Holznutzung bäh.

- Erdgas gut.

- Käseglocke über den bayrischen Wald.

- weniger Holznutzung aus dem Ebersberger Forst.

- in der Folge steigende Nitratwerte beim Wasser aus dem Forst wg. mehr organischer Masse.

- Steigende Brennholzimporte aus nicht-EU, also Osteuropa und Balkan.

...keine weiteren Fragen...