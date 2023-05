Das Landkreis-Wetter am Wochenende: Regnerisch

Frühling, wo bist du? Eine Frage, die sich nur so beantworten lässt: Jedenfalls nicht bei uns! Auch am Wochenende bleibt das Wetter regnerisch und kühl.

Landkreis – Am Donnerstag, 11. Mai, beginnen die Eisheiligen! „Ehe nicht Pankratius, Servatius und Bonifatius vorbei, ist nicht sicher vor Kälte der Mai“ – so lautet eine alte Bauernregel. Früher war die Witterungsregelfall „Eisheilige“ Mitte Mai berüchtigt – noch vor 100 Jahren traten Spätfröste im Mai sogar regelmäßig auf, schon seit Jahren immer seltener.

Zumindest leichten Eisheiligen-Frost gab es z. B. am 15.5.1995 (-1 Grad), am 16.5.2003 (-1 Grad) und zuletzt am 12.5.2005 (-0,5 Grad). Der Klimawandel hat die winterliche Kaltluftproduktion in der Polarregion mittlerweile deutlich reduziert und entsprechend nimmt die Vereisung des Nordpolarmeeres mehr und mehr ab. Das Kaltluftreservoir schwindet und entsprechend sind markante Kaltluftausbrüche im Mai seltener zu beobachten. Man kann die Eisheiligen durchaus als „Opfer“ des vom Menschen befeuerten Klimawandels bezeichnen.

Auch wenn uns in den kommenden Tagen regnerische und etwas kühlere Witterung behelligt, hat das mit den klassischen Eisheiligen nichts zu tun. Hier die Aussichten bis Sonntag, 14. Mai: Der Donnerstag, 11. Mai, trüb mit teils kräftigem Regen, erst Nachmittags allmählich trocken, Höchstwerte bei aprilfrischen 11 Grad.

Am Freitag, 12. Mai entwickelt sich ein Tiefdruckgebiet im Mittelmeerraum. Das Wetter bei uns bedeckt, abgesehen von ein paar Spritzern Regen aber wohl trocken. Nachmittags lebt der Ostwind bei Werten um 13 Grad auf.

Mit dichter Bewölkung starten wir in den Samstag, 13. Mai, später lockert es auf und die Sonne versucht sich durch hohe Schleierwolken zu kämpfen, abends sind voraussichtlich wieder Regenschauer unterwegs. Immerhin wird es bis zu 17 Grad mild. Das Italo-Tief verlagert sich im Laufe des Sonntags nach Bayern, entsprechend schiebt sich seine Wolkenspirale über die Alpen: Der Tag startet bedeckt oder sogar regnerisch, nachmittags eher trocken, später dann erneut Regen.

Björn Walz