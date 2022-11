Whatsapp-Betrug: Kirchseeonerin überweist Tätern 5000 Euro

Von: Raffael Scherer

Über Whats-App wurde die Rentnerin gebeten, 5000 Euro für ihre angebliche Tochter zu überweisen. © Frank Rumpenhorst/dpa

Eine Rentnerin aus Kirchseeon fiel auf einen Whats-App Betrug herein. Und überwies den Tätern 5000 Euro - und damit ihre gesamten Ersparnisse.

Kirchseeon – „Es klang wirklich alles so plausibel“, ist die Münchnerin Pamela Koch (44) noch immer geschockt. Ihre Mutter in Kirchseeon fiel auf einen Whatsapp-Betrug herein und überwies den Tätern 5000 Euro.

Vor ein paar Wochen erhielt Kochs 73-jährige Mutter eine Whatsapp-Nachricht, erinnert sich die 44-Jährige. Die Betrüger gaben sich als Tochter aus und schrieben der Rentnerin, dass das Handy kaputt gegangen sei und sie deshalb ihre alte SIM-Karte reaktiviert habe. Die ältere Frau solle sich nicht über die neue Nummer wundern, wegen diverser Meetings sei sie, die Tochter, zudem schlecht erreichbar – genau wie die echte Tochter, die ständig in Meetings sitzt.

Mutter wurde emotional eingewickelt

„Die haben dann mit meiner Mama erst einmal hin und her geschrieben, um die 15 Whatsapp-Nachrichten, nur mit ,Wie geht es dir?’ und ,Was machst du heute?’ und all sowas“, so die Münchnerin. Später erklärte die falsche Tochter, dass sie gerade im Stress sei, weil sie unbedingt heute eine gebuchte Reise bezahlen müsse, ansonsten stünde eine Strafe von 1000 Euro an. „Die haben meine Mutter dann so emotional eingewickelt, dass sie meinte, bevor ich Strafe zahlen müsste, zahlt sie es dann schnell per Online-Banking“, klagt Koch.

Schon überwies die Mutter 2000 Euro via Sofortüberweisung. Etwa drei Stunden später dann die nächste Nachricht: Bei der Überweisung habe es einen Tippfehler gegeben, sie müsse nun die 2000 Euro plus 1000 Mahngebühr überweisen, sonst werde es noch mehr. „Das hat sie dann auch noch gemacht und dann waren 5000 Euro weg“, fasst Koch zusammen.

Der Schwindel kam noch am selben Abend auf

Der Schwindel kam noch am selben Abend auf, als Koch mit der Mutter telefonierte. Tags darauf ging es dann gleich zu Polizei und Hausbank. Wegen der Abwicklung als Sofortüberweisung stünden die Chancen jedoch gleich null, dass sie das Geld jemals wiedersehen werde. Trotzdem habe ihre Mutter einen Antrag auf Rückholung der Überweisung gestellt, der, wie sie ein paar Tage später feststellte, nochmals 25 Euro je Überweisung bei der Bank kostete. „Das hat uns auch sehr geärgert“, so Koch.

Die Tochter recherchierte den Zahlungsempfängern hinterher und stieß dabei auf eine Online-Bank, welche laut Koch bereits wegen ihrer laschen Anforderungen bei Kontoeröffnungen bekannt sei und damit auch gerne bei Betrügereien wie etwa bei Ebay genutzt werde. Auch als die Täter es kurze Zeit darauf nochmals bei der Mutter versuchten, baten sie um eine Überweisung auf ein anderes Konto der Bank.

Tochter: „Es sind einfach ihre ganzen Ersparnisse weg“

„Es sind einfach ihre ganzen Ersparnisse weg, das wäre genau die Summe gewesen, die sie jetzt wegen ihres Wasserschadens gebraucht hätte, das hat uns sehr geärgert“, fasst die 44-Jährige zusammen. Nun musste der Bausparer dafür herhalten.

Bei anderen Betrugsmeldungen habe sie sich auch immer gefragt, wie man „so doof“ sein könne, um auf sowas hereinzufallen: „Aber dieser Nachrichtenverlauf war echt authentisch, mit Smileys, Smalltalk und auch der Anrede ,Mama’, die ich leider auch immer verwende“, sagt die Münchnerin.

