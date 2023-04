Verstrahlte Jäger: Opfer der eigenen Beute

Von: Michael Seeholzer

Teilen

Wildschweine im Ebersberger Forst: Auch im Landkreis Ebersberg klafft eine erhebliche Lücke zwischen der Anzahl der erlegten Säue und der Anzahl der Messungen. Jäger, die ein Wildschwein für den Eigenverzehr erlegen und es vor dem Verzehr nicht messen lassen, gehen ein hohes Gesundheitsrisiko ein. Helmut Rummel, ehemaliger Strahlenschutzbeauftragter der Bundeswehr © Stefan Rossmann

Können Jäger zum Opfer ihrer eigenen Beute werden? Dieses Risiko besteht. Zumindest behauptet das Helmut Rummel. Ex-Strahlenschutzbeauftragter der Bundeswehr.

Landkreis - Helmut Rummel lebt in Murnau. Er war Strahlenschutzbeauftragter der Bundeswehr und Betreiber einer Radiocäsium-Messstelle im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Seiner Meinung nach sind Jägerfamilien einer unsichtbaren Gefahr ausgesetzt. Und diese Gefahr lauere im Wildschweinfleisch, das – nicht immer, aber doch nach wie vor – mit hoch radioaktiven Substanzen befrachtet ist.

Tschernobyl hat Boden erheblich kontaminiert

Zur Erinnerung: Nach dem Reaktorunglück von Tschernobyl am 26. April 1986 wurde infolge belasteter Niederschläge der Boden im Landkreis Ebersberg streckenweise erheblich kontaminiert. Die Folgen sind heute noch messbar – besonders in den Pilzen, die zur Leibspeise von Wildschweinen gehören.

Die größte Wildsaudichte im Landkreis herrscht im Ebersberger Forst. Die Staatsforsten vermarkten das Fleisch der erlegten Sauen. Aber für den Verbraucher besteht keinerlei Risiko, bestätigt der stellvertretende Forstbetriebsleiter Michael Waldherr. „Alle Stücke werden untersucht“, informiert er auf Anfrage. Dabei wird festgestellt, ob das Wildbret zu stark radioaktiv belastet sei. Was den Grenzwert überschreitet, muss entsorgt werden. Auch das eigene Personal erhält nur getestetes Fleisch. Und wenn Jäger von außerhalb sich an der Jagd im Forst beteiligen und ihr erlegtes Stück selbst verzehren wollen, wird es ohne Ausnahme auf Strahlenbelastung untersucht, bestätigt Waldherr.

Fleisch für Eigenverbrauch muss nicht untersucht werden

Das ist bei der privaten Jägerschaft in den Revieren des Landkreises gesetzlich anders geregelt. Fleisch für den Eigenverbrauch muss nicht untersucht werden. Und da liegt laut Rummel der Hund begraben. „Jäger, die ein Wildschwein für den Eigenverzehr erlegen und es vor dem Verzehr nicht messen lassen, gehen ein hohes Gesundheitsrisiko ein“, warnt er.

Eigener Auskunft nach hat er „mehrere aufwändige Recherchen in Südbayern zu dem Thema durchgeführt“. Das Ergebnis formuliert er so: „Beim Vergleich der Anzahl der Messungen mit der Anzahl der erlegten Wildschweine von im Durchschnitt 25 000 erlegten Schweinen, musste ich feststellen, dass nur etwa die Hälfte einer Messung zugeführt wurde. Fallwild wurde dabei schon berücksichtigt.“ Seine Schlussfolgerung: „Also 9000 bis 10 000 Wildschweine wurden nicht gemessen, aber im eigenen Haushalt von den Jägern verzehrt.“ Die Anzahl der nicht gemessenen Sauen beziehe sich nur auf Oberbayern, Niederbayern und Schwaben. „Ein Rückschluss auf einzelne Reviere ist nicht möglich.“

Die Daten stammen laut Rummel aus der Antwort des Umweltministeriums auf eine schriftliche Anfrage des damaligen Landtagsabgeordneten Markus Ganserer an die Staatsregierung. Was die Höhe der Strahlung bei den ungemessenen Wildschweinen betrifft, so sei statistisch von etwa der gleichen radioaktiven Belastung auszugehen. Denn die ungemessenen Tiere stammten „aus dem gleichen Gebiet und dem gleichen Zeitraum wie die gemessenen“.

Lücke zwischen der Anzahl der erlegten Wildschweine und der Anzahl der Messungen

Und tatsächlich: Auch im Landkreis Ebersberg klafft eine erhebliche Lücke zwischen der Anzahl der erlegten Wildschweine und der Anzahl der Messungen. Das Bundesinstitut für Risikobewertung hat festgestellt: „Selbst Vielverzehrer essen in der Regel kaum mehr als zehn Portionen Wildfleisch im Jahr.“ Aber: „Eine Ausnahme stellen Jäger und ihre Familien dar, bei denen deutlich mehr Wild über das Jahr verteilt auf den Tisch kommt.“

Zwar nehme die radioaktive Strahlung im Laufe der Jahre ab, bestätigt Waldherr vom Forstbetrieb. Trotzdem gebe es immer noch Tiere im Forst und auch außerhalb, die mit 3000 Becquerel pro Kilogramm Fleisch belastet seien. Zur Erklärung: 3000 Becquerel entsprechen 3000 radioaktiven Zerfallsvorgängen pro Sekunde. 600 sind der erlaubte Grenzwert, alles andere muss entsorgt werden, „ist nicht zum Verkehr geeignet und wird verworfen“, bestätigt Karem Gomaa, Vorsitzender der Kreisgruppe Ebersberg im Landesjagdverband. Ausnahme: „Wenn einer sagt, ich esse das alles selber“, sei er nicht verpflichtet, sich an diese Grenzwerte zu halten. „Bei uns gehe ich davon aus, dass alle Wildschweine gemessen werden, das ist auch der Grund, warum die zwei Messstellen angelegt wurden.“

Jäger-Chef: Von 137 Tieren nur 81 gemessen

Aber seine Nachfrage ergab dann etwas anderes: Wie Gomaa bestätigte, wurden von der Jahresstrecke von 137 Tieren nur 81 an den beiden Messstellen gemessen. Eine wird in Steinhöring und eine in der Gemeinde Bruck betrieben, damit die Jäger jeweils eine kurze Anfahrt haben. Die Messstellen seien zertifiziert und würden von „zwei Jägern betrieben, die sich dafür zur Verfügung gestellt haben“. Gut 50 Sauen wurden also nicht getestet. Die Lücke könne zum Teil auch daran liegen, dass die Ebersberger Jäger ihre Wildschweine woanders untersuchen lassen, sagt Gomaa.

Rummel macht eine Rechnung auf: Wenn ein Jäger pro Jahr 13 Kilogramm Wildfleisch verzehre, das mit 4000 Becquerel belastet ist, würde er sich einer Strahlendosis von 33 Röntgenaufnahmen der Lunge aussetzen. Dass es bei der Belastung des Wildfleisches auch Ausreißer gibt, macht die Sache nicht ungefährlicher. In Jahren, in denen die Wildsäue viele Pilze fressen, können die Werte erfahrungsgemäß schnell ansteigen.

Keine Erkenntnisse über erhöhte Krebsrate

Allerdings zeigt ein aktueller Blick auf die bei der Hegeschau präsentierte Schwarzwildstrecke, dass das Risiko rein statistisch sinkt. Waren im vorherigen Jagdjahr im Landkreis von den Jägern der Kreisgruppe noch 340 Sauen erlegt worden, so schrumpfte deren Anzahl im unlängst abgelaufenen Jagdjahr um mehr als die Hälfte. Das Wildsaufleisch wurde entsprechend weniger. Eine Untersuchung darüber, ob die Jäger eine besonders hohe Krebsrate aufweisen, gibt es nach Kenntnis von Rummel nicht.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.