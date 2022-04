Wintereinbruch: Zahlreiche Glätteunfälle im Landkreis Ebersberg

Von: Sabine Heine

Der Winterdienst hatte am Wochenende noch mal zu tun. Dennoch kam es zu Unfällen im Landkreis Ebersberg. © dpa

Wegen des späten Wintereinbruchs kam es am Wochenende im Landkreis zu mehreren Unfällen - die meisten Beteiligten waren zu schnell unterwegs. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Landkreis - Vor allem im Landkreissüden ereigneten sich einige Glätteunfälle. So geriet am Samstag ein 53-jähriger auf der B304 kurz nach dem Spannleitenberg in Fahrtrichtung Ebersberg ins Schleudern und kollidierte mit der Leitplanke, teilt die Polizeiinspektion Ebersberg mit. Die Leitplanke und sein Fahrzeug wurden dabei beschädigt, der Fahrer blieb unverletzt.

Ebenfalls am Samstag wollte ein 19-jähriger bei Grafing von der B304 in Richtung der Münchener Straße abbiegen, wobei er ebenfalls ins Schleudern geriet und durch die Leitplanke gestoppt wurde.

Am Sonntagmorgen fuhr eine 38-jährige mit ihrem Kastenwagen von Bruck in Richtung Glonn und verlor in einem Waldstück mutmaßlich aufgrund von Glätte die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie schleuderte von der Fahrbahn und touchierte einen Baum, bevor sie an einem zweiten Baum zum Stehen kam. Auch sie zog sich bei dem Unfall glücklicherweise keine Verletzungen zu.

Weiterer Unfall auf der Flughafentangente

Ebenfalls am Sonntagmorgen befuhr ein 22 – jähriger Erdinger mit dessen Pkw VW die Flughafentangente Ost aus Markt Schwaben kommend in Fahrtrichtung Erding. Kurz nach der Abfahrt Markt Schwaben kam er auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern und kollidierte mit der rechten Leitplanke und schrammte an dieser entlang, so die Polizei Erding. Verletzt wurde er dabei nicht, der Pkw wurde an der kompletten rechten Seite beschädigt, an der Leitplanke entstand ein Streifschaden. Der Pkw wurde an der nächsten Abfahrt verkehrssicher abgestellt und wird im Laufe des Tages geborgen. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt mindestens 2.500 Euro.

