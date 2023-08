Wodka gegen Führerschein: Grafingerin fährt betrunken zum Alkohol-Einkauf

Von: Helena Grillenberger

Teilen

Schriftzug Polizei auf einem Polizeiwagen (Symbolbild) © R. Rebmann/Imago

Eine Trunkenheitsfahrt vom Supermarkt nach Hause hat eine Frau aus Grafing ihren Führerschein gekostet.

Grafing – Eine Trunkenheitsfahrt vom Supermarkt nach Hause hat eine Frau aus Grafing ihren Führerschein gekostet. Wie die Polizei am Donnerstag, 3. August, mitteilt, war die 37-Jährige am Abend zuvor anderen Verkehrsteilnehmern aufgefallen: Zeugen hatten die Frau beobachtet, wie sie torkelnd einen Supermarkt verließ, eine Flasche Wodka in der Hand, und mit ihrem Auto davonfuhr.

Die verständigten Polizisten griffen die Frau an ihrem etwa 600 Meter entfernten Zuhause auf. Ein Atem-Alkoholtest ergab einen Wert von drei Promille. Die Polizei stellte den Führerschein der 37-Jährigen noch vor Ort sicher. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. (ez/hgr)

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.