Zeitenwende am Ebersberger Immobilienmarkt

Von: Josef Ametsbichler

Bauträger sehen Experten in der Klemme: Sie können nicht mehr die Preise erzielen, die sie erzielen müssten. © Bernd Leitner/IMAGO

Trendwende auf dem Immobilienmarkt im Landkreis Ebersberg: Die Nachfrage sinkt, das Wohnen wird wohl trotzdem teurer.

Landkreis – Es gibt Sachen, die gibt’s gar nicht. Computer lernen sprechen, Schweine fliegen und im Landkreis Ebersberg fallen die Immobilienpreise. Na gut, das mit den fliegenden Schweinen nehmen wir zurück, aber es würde ins Bild passen mit dem, was gerade auf dem Haus- und Grundstücksmarkt passiert: Es wird billiger.

Kirchseeoner Makler sagt: Kaufabschlüsse bei Neubauten sind gleich null

Jürgen Weidlich aus Kirchseeon ist seit über 40 Jahren Immobilienmakler und regionaler Marktberichterstatter für den Branchenverband IVD. Er sagt: „Die Kaufabschlüsse bei Neubauten sind gleich null.“ Grund sind die Kreditzinsen, die sich innerhalb von einem Jahr Krieg und Ukrainekrise verdreifacht haben – von etwas über einem Prozent auf 3,5 bis 4. Das führt laut Weidlich dazu, dass sich Profis und Privatleute auf dem hiesigen Immobilienmarkt zurückhalten. Und dass die Bauträger mit neuen Wohnbauprojekten in der Klemme sind: „Sie können die Preise, die sie erzielen müssten, nicht erzielen“, sagt der Makler.

Er nennt die Stadt Grafing als Beispiel, im Immobilien-Monopoly des Landkreises so etwas wie die Schlossallee. Der Träger des Neubauprojekts „S’Platzl“ versuche dort, Quadratmeterpreise von gut 10 000 Euro für fertige Eigentumswohnungen zu erzielen. „Das ist zum Scheitern verurteilt“, sagt Weidlich.

Preisniveau in der Region „deutlich günstiger“

Das Preisniveau in der Region sei mittlerweile „deutlich günstiger“. Neubauten, die schon für an die 8000 Euro angeboten wurden, erzielten noch 7000 bis 7500. Immer noch viel. Aber prozentual viel weniger. Auf dem Markt für Bauträger sind laut dem Kirchseeoner Makler von Ebersberg bis Vaterstetten die Grundstückspreise seit vergangenem Herbst, also binnen weniger Monate, um 10 bis 15 Prozent gefallen.

Oliver Brandhuber, Vorstand der Raiffeisen-Volksbank Ebersberg spricht ebenfalls von einer Bewegung nach unten, gerade in weniger attraktiven Wohnlagen. „Einen starken Rückgang haben wir noch nicht bemerkt“, sagt er zwar. Insgesamt rechnet der Banker aber mit einem Absinken des Preisniveaus im Landkreis Ebersberg um 10 bis 15 Prozent im kommenden Jahr – und deckt sich da mit seinem Wettbewerber Florian Hellmich, der das Immobiliencenter der Sparkasse im Landkreis leitet.

Sparkasse: „Es fällt eine ganze Käuferschicht aus“

„Es fällt eine ganze Käuferschicht aus, die sich das nicht mehr leisten kann“, sagt Brandhuber von der VR-Bank über die gestiegenen Zinsen und das schwieriger gewordene Finanzieren. Und Hellmich von der Sparkasse erzählt von Fällen, in denen selbst 300 000 oder 400 000 Euro Eigenkapital der Zinsen wegen nicht mehr für eine solide Finanzierung gereicht hätten.

Das habe den Markt komplett gedreht. Wo sich vor einem Jahr der Verkäufer seinen Käufer noch nach der Schnelle der Zusage aussuchen konnte, bleiben nun die Angebote länger auf dem Markt – und die Palette ist wieder breiter geworden. „Das tut dem Markt am Ende des Tages ganz gut“, sagt Hellmich. Und rechnet vor, dass eine Doppelhaushälfte in Ebersberg, die 2010 gut 280 000 Euro gekostet habe, vor kurzem noch 800 000 Euro wert gewesen sei. Und momentan noch 750 000 Euro. Eine Delle also auf hohem Niveau – glücklich immer noch der, der vor Jahren schon gekauft hat.

Eine Immobilie bleibt sinnvolles Investment

Die Preiskorrektur, da sind sich die Experten einig, wird wohl noch etwas weitergehen. „Der Immobilienmarkt wird aber nicht zusammenbrechen“, sagt Makler Jürgen Weidlich. Denn da sei ja immer noch der Zuzug: „Wohnen ist wie essen, das muss man.“ Und eine Immobilie sei weiter ein sinnvolles Investment.

Doch die sinkenden Preise sind keine guten Nachrichten für diejenigen, die das Geld fürs Eigenheim nicht erben, sondern sich erarbeiten müssen. „Der klassische Arbeitnehmer tut sich schwer“, sagt der Makler über die gestiegene Zinsbelastung. Und Florian Hellmich von der Sparkasse prognostiziert, dass sich die fallenden Immobilienpreise in steigenden Mieten äußern könnten. Bei mageren Renditen und schwieriger Verkaufslage gießen Investoren ihr Geld lieber in den Aktienmarkt als in Beton. Das erhöht in einer Zuzugsregion wie Ebersberg den Druck auf die Mieten, denn die Leute suchen Wohnraum. Für Häuslebauer und Mieter ist die aktuelle Entwicklung also etwas paradox: Nur weil auf dem Markt die Preise fallen, wird es noch lange nicht billiger.

