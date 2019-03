Am Maibaumstüberl Zorneding: Jugendliche werfen mit Flaschen

Minderjährige Flaschenwerfer hat die Polizei am Maibaumstüberl in Zorneding gestellt.

Mehrere Jugendliche, die am Maibaumstüberl in Zorneding Glasflaschen auf die Straße werfen – diese Meldung ging am späten Samstagabend bei der Polizei Poing ein. Zwei Streifenbesatzungen rückten an und trafen laut Polizei „eine Gruppe minderjähriger Personen“ an.

Die jugendlichen Täter zeigten sich sofort geständig, teilten die Beamten am Sonntag mit. Nicht nur räumten sie den Vorwurf ein, sondern auch die Sauerei, die sie angerichtet hatten, auf: Sie beseitigten die Glassplitter von der Fahrbahn. Da die meisten der ertappten Jugendlichen noch keine 16 Jahre alt waren, übergaben die Polizisten sie an ihre Eltern.

Bisher liegt der Polizeiinspektion keine Meldung über entstandene Sachschäden vor. Autofahrer, die an dem Abend die Münchner Straße in Zorneding passiert und daraufhin Reifenschäden bemerkt haben, können diese unter Tel. (0 81 21) 99 17-0 bei der Polizei melden.

Rubriklistenbild: © klaus haag