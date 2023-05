Vom Schandfleck zum Vorzeigebahnhof: Neues Empfangsgebäude in Zorneding

Das neue Bahnhofsgebäude in Zorneding wird komplett aus Holz gebaut. Am Montag wurde Richtfest für das Haus gefeiert, das nach Angaben der Deutschen Bahn Modellcharakter für ganz Deutschland hat. Die innovative Modulbauweise sei Vorbild für weitere nachhaltige Stationen.

Komplett aus Holz

Ein Empfangsgebäude mit Vorbildcharakter, bauen die Zornedinger an ihren Bahnhof. Aus Holz, mit Wärmepumpe und Photovoltaik.

Zorneding – „Angesichts dieser Promidichte ist Zorneding heute der Nabel der Welt“, scherzte Zornedings Bürgermeister Piet Mayr am Montag, „aber das ist ja auch ein historischer Moment: Nach 15 Jahren haben wir endlich wieder ein Gebäude im Ort, das die Bezeichnung Bahnhof verdient.“

Und was für eines: Bei dem Gebäude, dessen Richtfest nun gefeiert wurde, handelt es sich laut Bahn-Bevollmächtigtem Klaus-Dieter Josel um das erste seiner Art in ganz Deutschland, um ein Empfangsgebäude mit Vorbildcharakter, vor allem in Sachen Klimaschutz. Gebaut wurde es komplett aus Holz, beheizt wird es mit einer Wärmepumpe, der Strom kommt von einer Photovoltaikanlage auf dem Dach.

Batterie speichert den Sonnenstrom

Eine moderne Batterie ermöglicht die Speicherung des Sonnenstroms, der tagsüber für das Gebäude genutzt wird und nachts in den Betrieb der Verkehrsstation fließt. Die Gesamtbaukosten von rund zwei Millionen Euro tragen die Bahn, der Freistaat Bayern, der Bund und die Gemeinde Zorneding. Letztere finanziert neben der Solaranlage auch ein barrierefreies WC für die S-Bahnfahrer, weil die Bahn selbst nur Toiletten für ihre eigenen Mitarbeiter vorgesehen hatte.

+ Das neue Bahnhofsgebäude in Zorneding wird komplett aus Holz gebaut. Am Montag wurde Richtfest für das Haus gefeiert, das nach Angaben der Deutschen Bahn Modellcharakter für ganz Deutschland hat. Die innovative Modulbauweise sei Vorbild für weitere nachhaltige Stationen. © Susanne Edelmann

„Rund 5700 tägliche Ein- und Aussteiger können das Gebäude ab Herbst nutzen“, freute sich Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU). Er betonte, dass dem Freistaat die Barrierefreiheit der Bahnhöfe sehr am Herzen liege, derzeit könne aber gerade mal der Status Quo aufrecht erhalten werden. Mit Blick auf den Frauenneuhartinger Bundestagsabgeordneten Andreas Lenz (CSU) sagte er: „Wir brauchen vom Bund mehr Mittel für den Ausbau der Bahninfrastruktur, wir müssen da noch deutlich vorankommen.“ Denn auch in Zorneding fehlt nach wie vor ein Aufzug, um den Bahnsteig zu erreichen.

Bürgermeister: „Können jetzt schon stolz sein“

Neben Lenz und Bernreiter waren zahlreiche weitere Lokalpolitiker vor Ort, um dem Richtspruch von Zimmermann Max Semmler beizuwohnen. In dessen Holzbaubetrieb in Hemau war die Gebäudekonstruktion vorgefertigt und anschließend in wenigen Wochen vor Ort montiert worden. „Das ist eine richtungweisende Architektur, auf die wir jetzt schon stolz sein können“, schwärmte Bürgermeister Mayr, der in seinem Grußwort daran erinnerte, dass der Bahnhof in den vergangenen Jahren von einem historischen Schmuckstück – das alte Bahnhofsgebäude war erst verfallen und 2008 schließlich abgerissen worden – zu einem Schandfleck verkommen sei. Das sei nun endlich Geschichte. In den kommenden Monaten erfolgen nun die Arbeiten zum Innenausbau.

+ Der Nagel muss ins Holz (v.l.): Mareike Schoppe, Bahnhofsmanagement, Verkehrsminister Christian Bernreiter, DB-Konzernbevollmächtigter Klaus-Dieter Josel, Bürgermeister Piet Mayr, Bundestagsabgeordneter Andreas Lenz. © Susanne Edelmann

Ab Herbst sollen Reisende in dem Gebäude nicht nur Fahrkarten, sondern auch Snacks kaufen können. Die Gemeinde Zorneding will im Anschluss den Bahnhofsvorplatz neu gestalten, sodass auch eine Außengastronomie vor dem Gebäude möglich ist. Auch für neue, dringend benötigte Fahrradständer will die Gemeinde sorgen.

Idee an grüne Bahnhöfe in NRW und Sachsen-Anhalt angelehnt

Das Pilotprojekt in Zorneding lehnt sich nach Angaben der Bahn an die Idee der grünen Bahnhöfe in Horrem (Nordrhein-Westfalen) und Lutherstadt Wittenberg (Sachsen-Anhalt) an. Diese Stationen sind klimafreundlich gebaut und werden ebenfalls mit erneuerbaren Energien betrieben.

