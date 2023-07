„Als hätte man mir ins Gesicht gespuckt“: Wirbel um Bauantrag

Von: Susanne Edelmann

Stillstand: Im Vordergrund sollen die SOBON-Wohnungen entstehen. Dahinter sind die bereits fertiggestellten Bauabschnitte auf der Wimmerwiese zu sehen. © Edelmann

Ein Firmenchef will sich in Zorneding eine Villa bauen. Der Antrag liegt vor. Dumm nur, dass es bei einem Großprojekt seines Unternehmens nicht voran geht.

Zorneding – „Bei diesem Bauantrag fühle ich mich, als hätte man mir ins Gesicht gespuckt“, schimpfte Ramona Baumgartner (Linke) im Zornedinger Gemeinderat. „Bevor wir das genehmigen, muss der Bauwerber erstmal an anderer Stelle seine Pflichten gegenüber der Gemeinde erfüllen, das ist eine Frage der Moral!“

Luxeriöse Villa in Ingelsberg mit Aufzug und vier Garagen

Was Baumgartner und andere Räte so in Rage brachte, war ein Bauantrag eines Bauunternehmers. Der möchte sich in Ingelsberg eine luxuriöse Villa mit Aufzug und vier Garagen bauen. Das allein böte schon Zündstoff genug, weil sich die Villa nicht wirklich in den dörflichen Charakter des Ortes einfügt. So die Meinung im Gremium.

Wirklich pikant ist aber etwas anderes: Der Antragsteller ist mit seinem Bauunternehmen Arcadia Immobilien Projektentwickler für das Neubaugebiet an der Pöringer Wimmerwiese. Dort entstehen in mehreren Bauabschnitten 208 Wohnungen. Laut städtebaulichem Vertrag sollen 50 davon SOBON-gerecht sein, das heißt, der Mietpreis ist auf zehn Euro pro Quadratmeter gedeckelt und die Wohnungen werden nach einem Kriterienkatalog der Gemeinde an Geringverdiener vergeben. Und während die restlichen Wohnungen bereits fertiggestellt und größtenteils auch verkauft sind, fehlen die 50 SOBON-Wohnungen bisher noch ganz.

Bauunternehmer: 50 Wohnungen sind nicht mehr darstellbar

Ende 2022 erläuterte der Bauunternehmer der Gemeinde, diese 50 Wohnungen seien aufgrund von Zinssteigerungen und Problemen der Bauwirtschaft nicht darstellbar. Seither herrscht an der Wimmerwiese Stillstand, während der Mann sich nun privat eine Luxusvilla bauen möchte. Kein Wunder also, dass Siad Abdin-Bey (FDP) in der jüngsten Gemeinderatssitzung ironisch sagte: „Dieser Bauantrag ist ein tolles Statement, offenbar kann man jetzt wieder bauen.“ Helmut Obermaier (Grüne) betonte: „Der Bauwerber muss den städtebaulichen Vertrag erfüllen, wir brauchen dringend bezahlbaren Wohnraum.“

Widerspruch kam von der CSU: „Wir müssen das objektiv und neutral betrachten“, fand Patrick Eichler und Stefanie Berndlmeier sagte: „Es gibt keinen Grund, dagegen zu sein, wir können nicht das eine gegen das andere aufwiegen.“

Keine Zufahrt mehr zu landwirtschaftlicher Halle

Doch auch ohne die Wimmerwiese mit in Betracht zu ziehen, gab es Bedenken gegen das Bauvorhaben in Ingelsberg. Zum einen fügt es sich nicht in die Umgebung ein, zum anderen befindet sich auf dem Baugrund noch eine einst landwirtschaftlich genutzte Halle. Nach den vorliegenden Bauplänen wäre diese künftig nur noch unterirdisch durch den Keller der Villa zugänglich. „Da ist keine Zufahrt mehr möglich!“, bemängelte Peter Pernsteiner (FDP). Es muss also geprüft werden, ob die Halle überhaupt noch landwirtschaftlich genutzt wird und falls nicht, welche Konsequenzen dies auf den Bauantrag hätte, auch hinsichtlich der Privilegierung von landwirtschaftlichen Gebäuden.

Das letzte Wort hat zwar das Landratsamt, der Gemeinderat gab der übergeordneten Baubehörde aber mit auf den Weg, die Privilegierung der Halle zu prüfen und die maximale Wandhöhe der Villa auf 6,30 Meter festzulegen. Ein „Gschmäckle“ bleibt dennoch bestehen.

