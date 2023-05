Energie, Kinderbetreuung und Finanzen: Rathauschef kündigt Schulden an

Bürgerversammlung

Von Helena Grillenberger schließen

Zornedings Bürgermeister Piet Mayr kündigte bei der Bürgerversammlung an, nach über 35 Jahren ohne Schulden müsse sich die Gemeinde Gedanken über eine Schuldenaufnahme machen.

Zorneding – Von Jahr zu Jahr könne die Gemeinde besser für eine bezahlbare Energieversorgung in der Zukunft sorgen. Das erklärte Zornedings Bürgermeister Piet Mayr (CSU) bei der Bürgerversammlung am Donnerstagabend im Gerätehaus der Feuerwehr Pöring. Weiterhin arbeite man daran, bis 2030 weitgehend frei von fossilen Energien zu sein. Dabei habe die Gemeinde nur auf etwa ein Prozent der Emissionen direkten Einfluss, so Mayr. „Den Rest können wir zwar beeinflussen, unsere Bemühungen sind aber nur dann fruchtbar, wenn die Zornedinger Bürger und Unternehmen mitmachen.“ Er rufe daher jeden auf, selbst aktiv zu werden und die bestehenden Angebote zu nutzen, aber auch sich an den Projekten der Gemeinde zu beteiligen.

Im Bezug auf diese Projekte hob er drei Themen besonders hervor: Den Bau eines Wärmenetzes, das mit Geothermie aus Vaterstetten gespeist werden soll und die Errichtung von Windenergieanlagen – hier sei die Gemeinde nach wie vor auf der Suche nach interessierten Grundstückseigentümern. Sowie den weiteren Ausbau von Photovoltaik auf Dachflächen und als Freiflächenanlagen. Auch ein geothermisch gespeistes Wärmenetz sei extrem wichtig für das Gelingen der Energiewende im Ort, so der Bürgermeister weiter. Die Gemeinde strebe an, ein großflächiges Wärmenetz für die Ortsteile Pöring und Zorneding zu errichten. Sofern umsetzbar, so Mayr, könne in vier bis sieben Jahren mit ersten Wärmenetzanschlüssen gerechnet werden.

Die Situation der Kinderbetreuung stelle sich in der Gemeinde folgendermaßen dar: Im Kindergarten haben zum September 2023 alle Kinder einen Platz bekommen. Im Krippenbereich konnten wegen Personalmangel nicht alle Plätze besetzt werden, lautete der Bericht Mayrs. Für 2026 sei die Aufstockung um 24 Plätze im Krippenbereich in Pöring geplant. Wegen der vielen Vorschulkinder in diesem Jahr sollen für die Betreuung der Schulkinder 50 Plätze in der Lärchenstraße realisiert werden und auch die Mittagsbetreuung soll umgebaut werden. In Zorneding sei der Bedarf für den Rechtsanspruch auf eine Ganztagesbetreuung ab 2026 nicht gedeckt, dort könne möglicherweise ein weiteres Kinderhaus errichtet werden.

Auch der Weiterbau des Rathausanbaus, die Weiterentwicklung der Kinderbetreuung, der Umbau im Umfeld des Bahnhofs, Sanierungen und energetische Maßnahmen bei Gemeindegebäuden und die Planung des Feuerwehrbaus Zorneding stünden dieses Jahr auf dem Programm. Vor allem dieses und nächstes Jahr sei aber mit einem Einnahmerückgang zu rechnen, führte der Bürgermeister weiter aus. „Die Rücklagen werden in absehbarer Zeit aufgezehrt sein“, so Mayr. „Trotzdem muss weiter investiert werden.“ Nach über 35 Jahren Schuldenfreiheit werde sich die Gemeinde daher Gedanken über eine Schuldenaufnahme machen müssen.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.