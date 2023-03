Bundes-Vorzeigebahnhof für Zorneding

Helles Holz dominiert die Optik im Inneren des geplanten neuen Zornedinger Bahnhofsgebäudes Es soll noch heuer fertig werden. © Foto: bahn

Vom Schandfleck soll der S-Bahn-Halt Zorneding zum bundesweit ersten nachhaltigen Vorzeigebahnhof umgebaut werden. Das Zwei-Millionen-Euro-Projekt soll eine neue Generation von Bahnhofsgebäuden einläuten – in Holzkonstruktion, klimafreundlich und gemütlich.

Zorneding – Dass Zorneding im Landkreis Ebersberg liegt, ist dem Bayerischen Verkehrsministerium offenbar neu. Beim Verkünden der Jubelnachricht für den dortigen S-Bahn-Halt verortete das Haus von CSU-Minister Bernreiter die West-Gemeinde im Nachbarlandkreis München. Der Rest der Pressemitteilung stimmt hoffentlich, denn in dem Fall dürfen sich die Zornedinger darüber freuen, dass sie einen bundesweit einzigartigen Bahnhof bekommen.

So könnte das Gebäude des neuen Bahnhofes in Zorneding aussehen. © Foto: Bahn

Debatten laufen schon länger

Die Debatten laufen schon länger, nicht nur zum Bahnhofsgelände, sondern auch zum Umfeld. Und zwar kontrovers mit vielen Reibungspunkten. Es geht um Nutzbarkeit für Rollstuhlfahrer, um Parkgebühren für den P&R-Platz auf beiden Seiten der Gleise oder um die Gestaltung des Platzes. Der Gemeinderat hatte sich mit den Plänen der Bahn schon des öfteren beschäftigt. Diese waren teilweise auf wenig Gegenliebe der Kommunalpolitiker gestoßen.

Modulbauweise geplant

Jetzt heißt es: Das Zornedinger Empfangsgebäude entsteht in Modulbauweise mit vorgefertigter Holzkonstruktion. Bereits beim Bau werde durch den Einsatz natürlicher, nachhaltiger und regionaler Rohstoffe CO2 gespart. Zum klimafreundlichen Betrieb installiere die DB zusätzlich auf dem Bahnhofsdach eine Photovoltaikanlage, die sowohl das Gebäude als auch die Verkehrsstation über einen Stromspeicher versorgt. Beheizt und gekühlt werde über eine Wärmepumpe. Zum barrierefreien Ausbaustandard gehört zudem ein behindertengerechtes WC. Neben Grünflächen und neuen Fahrradstellplätzen sei auch eine Außengastronomie vorgesehen. Der Vorplatz werde durch die Gemeinde Zorneding neu gestaltet.

Gemeinde zahlt deutlich zu

Hier hakt Bürgermeister Piet Mayr (CSU) auf EZ-Nachfrage ein. Von den Investitionskosten von rund zwei Millionen Euro trage die Gemeinde Zorneding etwa die Hälfte. Die Kommune baue unter anderem die Toilette. Die Pläne seien bereits bekannt gewesen. Das Einzige was neu sei, sei dass die Bahn einen Zuschuss von rund 223 000 Euro für den Bau des ökologischen Empfangsgebäudes an der S-Bahn-Station Zorneding erhalte. Die Mittel stammen laut Ministerium aus dem Klimaschutztopf des Bayerischen Corona-Investitionsprogramms. „Wir honorieren mit unserer freiwilligen Finanzspritze den neuen klimafreundlichen Weg, den die Deutsche Bahn bei kleineren Bahnhofsgebäuden gehen will. Ich setze darauf, dass im Interesse unserer Umwelt, Fahrgäste und Bahnhofsnutzer so etwas auch vielerorts woanders Schule macht“, erklärt Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter.

„Zornedinger Zukunftsprojekt“ – EZ-Karikaturist Alfred Scheffelmann hätte da einige ergänzende Vorschläge. © Scheffelmann

Warum Geld aus einem Corona-Topf kommen soll, sei ihm ein Rätsel, so der Bürgermeister. Unabhängig davon freut er sich, dass es endlich weitergeht. Umgesetzt werden soll das Projekt bis zum Herbst dieses Jahres. In Bezug auf die falsche Einordnung der Gemeinde Zorneding in den Landkreis München habe er aus dem Ministerium eine Richtigstellung erwirkt, so Mayr.

Es gibt weiter kritische Anmerkungen

Enttäuscht zeigte sich von der Ankündigung FDP-Gemeinderat Peter Pernsteiner, der sich intensiv mit allen Themen rund um die Bahn beschäftigt. Er fragt unter anderem, was es den Fahrgästen bringen sollte, nur ein schönes Gebäude am Bahnhof zu haben. Dort sei keine Toilette eingeplant, dafür müsse die Gemeinde sorgen. Zudem sei noch offen, wie ein möglicher Kiosk dort funktionieren könnte. „Ich bin gespannt, wie der angenommen wird.“ Die Einrichtung von Spielhallen habe man in der Vergangenheit abwehren können. Mit Blick auf den Anteil, den die Gemeinde zahlen muss, findet er es schon interessant, dass ein Service der Bahn zum großen Teil durch die Kommune finanziert werde.

