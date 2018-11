Christkindlmarkt: Zornedinger Burschen springen in die Bresche

Vorübergehend war der Zornedinger Christkindlmarkt in Gefahr. Aber dann sind die Burschen als Veranstalter eingesprungen. Es ist eine große Aufgabe, die sie sich vorgenommen haben.

Zorneding – „Man stellt sich das leichter vor“, sagt Burschen-Vorsitzender Max Kardinal. „Wir hängen für die Organisation ständig am Telefon.“ Aber die Vorbereitungen laufen gut. Am Wochenende 15./16. Dezember ist es soweit.

Als der seit mehreren Jahren an der Posthalterei stattfindende Christkindlmarkt abgesagt wurde, meldeten sich die Burschen. „Wir wollten schon länger etwas Kleines machen, aber das hat nicht geklappt“, erklärt Kardinal. In der aktuellen Situation habe man mit dem bisherigen Marktbetreiber gesprochen. „Der hatte nichts dagegen, dass wir übernehmen.“ Dann habe man im Internet auf Facebook einen Aufruf gestartet und viel Zuspruch bekommen. „Wir haben auch mit der Gemeinde gesprochen.“ Daraus ergab sich ein neuer Standort. Gedacht wurde an die Wiese am Verwaltungsgebäude. „Doch wir wissen nicht, wie das Wetter wird.“ Wenn es regnet, könnten die Besucher dort zwar die Wege nutzen, aber die Stände stünden im Matsch. Und das könnte zu Problemen führen. Entschieden haben sich die Burschen schließlich für den Parkplatz vor dem Zornedinger Rathaus.

„Derzeit gibt es 16 feste Zusagen für verschiedenen Verkaufsstände“, erklärt Kardinal. „Einige Anfragen sind noch offen. Vielleicht erreichen wir auch 20.“ Im Angebot in den Buden werden unter anderem Strickwaren, Pralinen und viel Selbstgemachtes wie Schmuck und Trachtentaschen sein. „Wir freuen uns, dass viele Angebote aus Zorneding sind“, erzählt Kardinal. Die Buden kommen übrigens weitgehend vom Nachbarn Vater-stetten und werden dort ausgeliehen. Den Transport zum Rathaus-Parkplatz organisieren die Bauhöfe der beiden Gemeinden. „Eine interkommunale Zusammenarbeit. Für uns ist das sehr gut.“ Bei der Dekoration des Marktes helfen zudem andere örtliche Vereine mit.

Wichtig ist auch das kulinarische Angebot. Zur breiten Palette gehören unter anderem überbackenes Holzofenbrot, Bratwürste, Schupfnudeln, Kässpazn und vier Suppentöpfe. Die Zornedinger Dirndl werden Waffeln backen und verkaufen zudem Bastelsachen des Pöringer Kindergartens. Der Erlös geht als Spende an die Einrichtung.

Zudem wird es stimmungsvolle Musik geben. Unter anderem ist die Musikschule mit mehreren Gruppen vertreten. Für Getränke ist ebenfalls gesorgt, von heißem Kaba über Kinderpunsch bis zu Apfelpunsch und Glühwein.

Derzeit wird die Marktordnung geschrieben und ein Stromverteilerplan erarbeitet, damit die Energieversorgung gesichert ist. Auch weitere Vorbereitungen laufen. Die Zeit wird knapp. „Aber ein paar Tage haben wir noch“, meint der Burschen-Vorstand.

Öffnungszeiten sind am Samstag, 15. Dezember, von 13 bis 21 Uhr, und am Sonntag, 16. Dezember, von 13 bis 18 Uhr.