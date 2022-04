Als am Bankschalter noch Eheberatung stattfand

Von: Jörg Domke

Teilen

Erinnern sich noch sehr gut daran, wie vor genau 50 Jahren erstmals die trennenden Glasscheiben am Bankschalter wegfielen und damit plötzlich vieles anders machten: Johann Guggenberger und Marlis Ohlberger an ihren früheren Arbeitsplätzen in der Raiffeisenbank Zorneding. © Stefan Rossmann

Marlis Ohlberger (78) und Johann Guggenberger (66) waren das, was man früher „Bankbeamte“ nannte. Jahrzehntelang arbeiteten sie am Schalter und erlebten dabei unglaubliche Geschichten. Gerne erinnern sie sich.

Zorneding – Marlis Ohlberger hat ihre Kindheit im Ruhrgebiet verbracht. Als Dortmunderin weiß sie, dass im Pott ein Kiosk (manche sagen „Trinkhalle“) mehr ist als nur eine Verkaufsstelle für eine kleine Auswahl an Lebensmitteln. Die „Bude“, wie man an Rhein und Ruhr auch sagt, war und ist Treffpunkt, Ort des Austausches und Tratsches sowie Kommunikationsstätte für wichtige und unwichtige Nachrichten.

Der Heimat Ruhrgebiet kehrte sie schon früh, noch als junges Mädchen, den Rücken. Und kam nach Bayern. Mit dabei eine offenbar sehr ausgeprägte Kommunikationsfreudigkeit, so wie sie sie von zuhause – von den legendären Trinkhallen – kannte. Mit im Umzugsgepäck war aber gewiss auch eine große Portion Ehrgeiz. „Ich hatte immer gute Noten“, erzählt die Kirchseeonerin, die inzwischen 78 Jahre alt ist und bairisch redet, dass es eine Freude ist.

Ausschnitt aus der EZ vom 15./16. Januar 1972: Vor 50 Jahren berichteten wir in einer Extraveröffentlichung über das „modernste Bankgebäude in Oberbayern“. Gemeint war die Spar- und Darlehenskasse Zorneding. © Repro: Jödo

Ihre außergewöhnlichen schulischen Referenzen führten immerhin dazu, dass das Mädchen aus Dortmund mit 16 Jahren bereits eine Stellung in der Spar- und Darlehenskasse im benachbarten Zorneding annehmen konnte. Damals befand sich die Hauptstelle noch in Pöring. 1959 war das.

134 Mark als erstes Gehalt

Als erstes Gehalt gab es 134 Mark. Offiziell war die junge Mitarbeiterin Bankangestellte. Die guten Noten reichten damals noch aus, dass von ihr keine extra Banklehre erwartet wurde. Etwas, was heute undenkbar ist. Marlis Ohlberger holte in einem Ausnahmeverfahren und quasi nebenbei die IHK-Prüfungen später aber nach. Da war sie schon 36. Und in Zorneding längst eine Institution.

In jedem Fall jemand, dem man gerne mal sein Herz ausschüttete. Viel Privates sei da am Schalter mit der Kundschaft besprochen worden, erinnert sich die Rentnerin, die erst 2005, nach einer Phase der Altersteilzeit, wirklich aus dem Betrieb ausschied. Nach 46 Jahren. Da hieß ihr Geldinstitut schon Raiffeisenbank. Und der Hauptsitz war längst von Pöring in die Birkenstraße nach Zorneding verlegt worden.

1972 galt die Zornedinger Bank als die modernste Bank Oberbayerns

Der Umzug erfolgte 1972, also vor genau 50 Jahren. Die Ebersberger Zeitung berichtete damals geradezu euphorisch von der Eröffnung einer Bank in einem der modernsten Bankgebäude Oberbayerns. Aber was machte die Zornedinger damals so besonders? Der Superlativ bezog sich einerseits auf die vielfältigen Möglichkeiten im Kundenservice und auf die besondere Sicherheit des neuen Gebäudes. Und schließlich auf die luftige Weite des Schalterraums, so wie man es in Geldinstituten zu der damaligen Zeit noch lange nicht selbstverständlich vorfand.

In Pöring arbeitete man noch hinter Glas, erinnert sich Marlis Ohlberger. Darauf wurde in Zorneding bis auf den direkten Kassenbereich, wo das Bargeld lagerte, erstmals verzichtet. Für einen gedeihlichen Austausch zwischen Bankangestellten und Kunden an sechs Schalterplätzen war das Weglassen trennender Scheiben aber nur von Vorteil.

Geldanlagen waren zweitranging, öfter ging es um Eheprobleme

Marlis Ohlberger erinnert sich noch heute an zahllose Gespräche, bei denen es maximal sekundär um Geld oder Geldanlagen gegangen war. Geredet worden sei stattdessen über Krankheiten, über Eheprobleme oder gar Ehekrisen. „Ich habe viel gewusst“, sagt die noch immer agile Frau im Rückblick auf eine Zeit, die sie ganz offensichtlich nicht missen möchte. Ihr Engagement reichte gar bis zum Versuch, eine im Raume gestandene Scheidung einer Kundin zu verhindern. Ob es am Ende glückte, hat die Raiffeisen-Institution aus Zorneding nie erfahren.

Stolze 33 Jahre war sie am Schalter. Zumeist im direkten Kundenkontakt und ohne trennende Glasscheiben. Nicht selten, erzählt sie heute schmunzelnd, habe sie sogar die Kontonummer zu einem Kundengesicht gewusst, ehe ihr auch noch der dazugehörige Name einfiel.

Möglich waren diese direkten, glaslosen Mensch-zu-Mensch-Kontakte wohl auch nur, weil man damals in puncto Sicherheit für den Landkreis sozusagen Neuland betrat. Der weiträumige Schalterraum wurde erstmals mit einer Kamera überwacht. Die hier erzeugten Schwarz-Weiß-Bilder liefen live auf einen Fernseher, der im Büro des Direktors Matthias Lechner stand. „Schlechte Zeiten für Spitzbuben“, schrieb die EZ damals.

Erinnerung an Banküberfälle

Gleichsam gab es aber doch drei Überfälle, mit denen es die Zornedinger in den letzten Jahrzehnten zu tun bekamen. Einen in der einstigen Hauptstelle und späteren Filiale Pöring, einen in Baldham und einen in Zorneding.

Letzteren erlebte Marlis Ohlberger sogar direkt mit. Über 35 Jahre ist das her. 80 000 Mark seien damals erbeutet worden. Den Täter habe man aber gefasst. Es war der gleiche Mann, der auch in Baldham zuschlug. Schockiert gewesen sei sie damals nicht, erzählt sie betont cool. Habe sich vielmehr darauf konzentriert, eine möglichst exakte Täterbeschreibung abgeben zu können. Die TV-Übertragung gab es schon nicht mehr.

Gespeichert wurden die Aufnahmen der Schalterkamera übrigens nicht. Als dann Direktor Lechner ausschied, verschwand auch wieder die Kamera im Schalter. Wobei später natürlich wieder, dann aber modernste Videotechnik einzog, alleine schon aus Versicherungsgründen.

Den Fernseher nutze man übrigens danach gelegentlich, um Fußball anzuschauen. Etwa bei der WM 1974, wie sich Johann Guggenberger erinnert. Er kam 1972 als Lehrling ins Haus und blieb bis September 2021; also 49 Jahre lang.

Als die beiden Banker dieser Tage auf Einladung der EZ von früheren Zeiten erzählen, hört der amtierende Chef der Zornedinger Raiffeisenbank, Oliver Brandhuber, aufmerksam und hie und da schmunzelnd zu. Als Bank Ansprechpartner zu sein und sich zugleich in einem offenen, ehrlichen Vertrauensverhältnis mit Kunden zu befinden, das sei heute nach wie vor erstrebenswert, kommentiert er. Erst unlängst gab es auch im Landkreis wieder den klassischen Fall von Enkeltrick. Eben weil es mitunter enge Verhältnisse zu Kunden gebe und ungewöhnlich hohe Abhebungen somit auffielen, gelinge es, auch schon mal erheblichen Schaden abzuwenden.

Zugleich bedauert Brandhuber, so scheint es, dass sich im Laufe der Jahre die Frequenzen an den Schaltern, so wie sie vor rund 50 Jahren geschaffen wurden, immer weiter reduzierten. Dennoch ist er sicher: Bank war und ist nach wie vor ein Vertrauensgeschäft. Vor fünf Jahrzehnten den Anfang gemacht zu haben mit Schaltern ohne trennende Wirkung, sei aus heutiger Sicht geradezu innovativ gewesen, so der Chef-Banker.

Lochkarten als Vorläufer des Geldautomaten

Ebenso innovativ war die Möglichkeit, schon im Jahr 1972 in Zorneding rund um die Uhr Geld abheben zu können. Guggenberger erinnert sich an Lochkarten, die Kunden zuvor zum Preis von 100 Mark am Schalter hatten kaufen müssen. Damit war es möglich, an einer außen gelegenen Geldausgabestelle neben dem Nachttresor Bares zu entnehmen. Ein früher Vorläufer sozusagen der heutigen Geldautomaten.

Das Serviceangebot sei für einen ganz bestimmten Kundenkreis gewesen, so der 66-Jährige. Wirklich groß war die Nachfrage nach seiner Erinnerung nie. Aber die Neuerung half dem einen oder anderen womöglich doch, wenn akute Ebbe im Portemonnaie behoben werden musste.

Nur einer Frau hat er Zeit seines Bankerlebens nicht helfen können. Sie kam in die Harthauser Filiale, war aber klamm, sodass Guggenberger keine Chance sah, ihr etwas auszuzahlen. Die Kundin sei nach Siegertsbrunn gefahren und habe dort kurzerhand ein Geldinstitut überfallen. Die Beute soll 10 000 Mark betragen habe. Sie wurde schnell gefasst.

Ebersberg-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Ebersberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Ebersberg – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.