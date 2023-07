Elegant und funktionell: Schreinernachwuchs hat auch gestalterisch einiges drauf

Von: Sabine Heine

Die diesjährige Jury (v.li.): Vorjahressieger Valentin Kriegenhofer, Andreas Stable (Stellvertretender Obermeister), Martin Vilgertshofer (Bezirksvorsitzender Fachverband Oberbayern), Obermeister Johann Wieser, Sabine Heine (Ebersberger Zeitung) und Peter Moser (Obermeister Rosenheim). © Rossmann

Die Schreinergesellen aus dem Landkreis Ebersberg stellen sich dem Wettbewerb „Die gute Form“. Gewonnen hat ein ganz ungewöhnliches Möbelstück.

Zorneding – Heuer bleibt etwas mehr Platz übrig als sonst im Foyer der Raiffeisenbank in Zorneding. Nur sechs Gesellenstücke des diesjährigen Schreinernachwuchses werden dort heuer ausgestellt. Wie jedes Jahr nach der Gesellenprüfung stellen sich hier die schönsten Stücke einer zweiten Bewertung. Der Wettbewerb „Die gute Form“ zeichnet seit vielen Jahren nicht das ja bereits bewiesene technische Können aus, sondern die ästhetische Gestaltung, das Form- und Materialgefühl der jungen Handwerkerinnen und Handwerker. Von den sechs Möbeln durfte die Jury allerdings nur fünf bewerten. Vorjahressieger Valentin Kriegenhofer, der Bezirksvorsitzende des Fachverbands Oberbayern, Martin Vilgertshofer, Rosenheims Obermeister Peter Moser und EZ-Redakteurin Sabine Heine waren sich relativ schnell einig, welche Möbelstücke mit den ersten drei Preisen ausgezeichnet werden.

1. Platz: Phonoschrank von Maria Hilger, Schreinerei Stable in Grafing. © Rossmann

Kreativität, Gestaltung, Ästhektik, Materialauswahl, Stimmigkeit – das sind nur einige der Kriterien, die für den Wettbewerb „Die gute Form“ gelten. All dies vereint der Siegerentwurf in sich. Es handelt sich um ein heutzutage sehr ungewöhnliches Möbelstück, um einen Phonoschrank. Entworfen und gebaut hat ihn Maria Hilger, die in der Schreinerei Stable in Grafing ihre Ausbildung gemacht hat. Rüster- und Nussbaumholz hat die Schreinergesellin dafür verwendet. Ganz nebenbei bemerkt hat Maria Hilger auch in der Gesellenprüfung eine Note 1 bekommen. Das ist schon eine Besonderheit. „Durchfallen ist schwer“, sagte Martin Vilgertshofer bei der Jurierung, „eine 1 zu bekommen aber auch“.

„Die Maße stimmen, die filigrane Gestaltung, tolle Details...“ Die Begründung der Jury für Platz 1 im Wettbewerb „Die gute Form“ findet viele lobende Worte für dieses außergewöhnliche Stück Handwerkskunst.

Viele lobende Worte

Nicht weit davon entfernt Platz 2, ein Sideboard aus Eichenholz für Fernseher und dazugehöriger Multimedia-Elektronik, gestaltet und gebaut von Ludwig Betz, der in der Schreinerei Reim in Anzing gelernt hat. Hier lobt die Jury insbesondere die moderne Bauweise und den leichten Retrostil, die unsichtbaren Türen und das filigrane Fußgestell aus Metall – insgesamt ebenso eine sehr elegante, feine Arbeit.

Platz 3 geht an Quirin Alexander Olesch, der bei der Schreinerei Hock in Oberpframmern seine Ausbildung absolviert hat. Olesch hat ebenfalls ein Sideboard entworfen und gebaut, hier aus Massivholz Nußbaum und Esche. Die saubere Verarbeitung und die ungewöhnliche gestaltung mit Lasertechnik wurden hier ausdrücklich gelobt.

Alle Ausstellungsstücke sind bis Ende August in der Raiffeisenbank Zorneding ausgestellt. Offizielle Eröffnung ist Mittwoch, 26. Juli, um 18 Uhr.

