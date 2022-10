Energiesparen im Advent: Gemeinde speckt Weihnachtsbeleuchtung ab

Von: Susanne Edelmann

In der Diskussion: Weihnachtsbeleuchtung am Zornedinger Rathaus. © se

Die Gemeinde Zorneding dimmt Straßenlampen, senkt Raumtemperaturen – und reduziert ihre Weihnachtsbeleuchtung.

Zorneding – Im Zuge der Energieeinsparverordnungen hat man sich auch im Rathaus Zorneding Gedanken zu möglichen Einsparpotenzialen gemacht. Es gab eine Besprechung mit Vertretern des Bauhofs und Klimaschutzmanagerin Elisabeth Buchmann, bei der ein Maßnahmenkatalog zusammengestellt wurde. Dieser wurde nun dem Gemeinderat zur Abstimmung vorgelegt. Die Gemeinde muss diverse Pflichtmaßnahmen durchführen, wie etwa die Absenkung der Raumtemperatur in öffentlichen Gebäuden auf 19 Grad. Davon ausgenommen sind Kinderbetreuungseinrichtungen.

Straßenbeleuchtung per LED

Viele weitere größere und kleinere Maßnahmen sind freiwillig, sollen aber mittelfristig ebenfalls durchgeführt werden, wie beispielsweise die Optimierung von Beleuchtungssteuerungen und das Umrüsten auf LED-Lampen auch im Innenbereich der gemeindlichen Liegenschaften. Die Straßenbeleuchtung in Zorneding wurde bereits auf LED umgestellt, was eine Energieeinsparung von 77 Prozent zur Folge hatte, wie Buchmann berichtet. Derzeit werden die Straßenlaternen ab 23 Uhr gedimmt. Zwar könne man diese Dimmung schon auf eine frühere Uhrzeit programmieren, jedoch müsse das an jeder Laterne einzeln eingestellt werden, was so aufwändig ist, dass dafür rund 40000 Euro an Kosten anfallen würden – bei vergleichsweise geringem Einsparpotential. Siad Abdin-Bey (FDP) regte an, die Laternen dennoch früher zu dimmen und dann für etwa zehn Jahre so zu belassen, damit sich der Aufwand rentiert. Moritz Dietz (Grüne) fragte an, ob man die Laternen mit Funkmodulen nachrüsten könne, um solche Umprogrammierungen künftig einfacher zu machen. Die Kosten hierfür will die Verwaltung erfragen, bevor endgültig über die Straßenbeleuchtung entschieden wird.

„Reduzierte Weihnachtsbeleuchtung“ beschlossen - Details noch offen

Uneins waren sich die Gemeinderäte auch in Sachen Weihnachtsbeleuchtung. Die Gemeinde hat zwar bereits auf LED-Beleuchtung an den Straßen umgestellt, was vergleichsweise wenig Energie kostet. Diskutiert wurde aber eine mögliche Weihnachtsbeleuchtung am Rathaus. Einerseits wäre es im wahrsten Sinne des Wortes ein kleiner Lichtblick in dunklen Zeiten, andererseits habe das Rathaus aber auch Vorbildfunktion, mahnte Ramona Baumgartner (Linke), die zudem anfragte, ob man nicht auch die Geschäftsleute anhalten könne, ihre Schaufensterbeleuchtung ab 22 Uhr abzuschalten. Bürgermeister Piet Mayr (CSU) antwortete, dass man den Geschäftsleuten zwar nichts vorschreiben könne, aber man könne sie im Gemeindeblatt zumindest darauf hinweisen. Giulia Hillebrand (Grüne) meinte: „Man kann ja auch ohne Beleuchtung weihnachtlich dekorieren.“

Letztlich einigte sich das Gremium auf eine „reduzierte Weihnachtsbeleuchtung im Ort“, die im Einzelnen noch geprüft werden muss, und beschloss ansonsten einstimmig die vorgeschlagenen Maßnahmen zur Energieeinsparung. SUSANNE EDELMANN

