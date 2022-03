Herzlich willkommen: Geflüchtete Ukrainer erreichen den Landkreis Ebersberg

Von: Josef Ametsbichler

„Herzlich willkommen“ haben Zornedinger Grundschüler auf das Plakat in den ukrainischen Farben geschrieben. Es hängt am Zaun der Container-Unterkunft an der Bahnhofstraße, wo die ersten ukrainischen Kriegsflüchtlinge ankommen, die dem Landkreis zugeteilt wurden. © Stefan Rossmann

Im Landkreis Ebersberg sind die ersten aus dem ukrainischen Kriegsgebiet geflüchteten Menschen angekommen. Sie wurden in Zorneding willkommen geheißen. Ein Ortstermin.

Zorneding/Landkreis – Und dann stehen sie plötzlich auf dem Gehsteig in der Sonne. Ohne Koffer, die einen mit einer kleinen Plastiktüte oder Sporttasche in der Hand, die anderen besitzen nicht mehr als die Kleidung, die sie tragen. Sieben Menschen, deren Ankunft für den Landkreis Ebersberg eine Zeitenwende markiert. Es kommen wieder Kriegsflüchtlinge zu uns, seit Mittwoch auch auf offiziellem Wege. 1068 Unterkunftsplätze soll der Landkreis Ebersberg so schnell es geht für die Menschen bereitstellen, die den Kampfhandlungen in ihrer ukrainischen Heimat entkommen sind.

Ukrainische Flüchtlinge: Sicherheit und ein Dach über dem Kopf

Die ersten sieben, die soeben in Zorneding zwei himmelblauen Toyota Prius mit Münchner Kennzeichen entstiegen sind, stehen nicht lange verloren auf dem Asphalt herum. „Hallo!“ schallt es über die Straße, wo schon ein kleines Team der amtlichen Unterkunft wartet. Keine Blumen, keine Blasmusik. Dafür Sicherheit und ein Dach über dem Kopf.

Der Jüngste, ein kleiner Bub von vielleicht fünf Jahren, bricht das Eis. Er saust mit einem neugierigen Schrei auf die Wohncontainer in der Oberen Bahnhofsstraße zu, bis ihn seine ältere Schwester zurückpfeift. Die ersten Ankömmlinge sind eine siebenköpfige Großfamilie – Großeltern, zwei Mütter mit Kindern, ein junger Mann. Weitere Pkw folgen, teils mit ukrainischem Kennzeichen. Menschen, die mit dem Auto geflohen sind. Über den Tag sollen so an die 50 Flüchtlinge eintrudeln, die in der ersten Erstaufnahmeeinrichtung des Landkreises für den Ukraine-Krieg unterkommen. Am Donnerstag sind weitere 30 angekündigt. Bis zu 100 haben Platz.

Zornedinger Unterkunft: Vorher lebten hier Asylbewerber aus afrikanischen Staaten

Zuvor haben dort Asylbewerber aus afrikanischen Staaten gelebt, bis ein eskalierter Küchenbrand die Container unbewohnbar machte. Gerade rechtzeitig sind sie fertig saniert. Größtenteils sind es Viererzimmer: Stockbetten, Metallspinde, ein Kühlschrank, ein kleiner Tisch und zwei Stühle. Die Bettwäsche liegt originalverpackt auf der nackten Matratze. Es ist gut eingeheizt.

Zornedinger Grundschulkinder haben Plakate gemalt, die nun am Zaun vor der Unterkunft hängen „Grundschule“ steht dort auf Ukrainisch. Und „Herzlich willkommen“. Daneben steht Tetiana Weiß und dolmetscht zwischen den Ukrainern und den Behördenmitarbeitern. Die Ukrainerin (35) lebt seit Jahren in Zorneding. Sie ist spontan vorbeigekommen, hat über ihren Sohn von der anstehenden Ankunft der ersten Flüchtlinge erfahren. Der Viertklässler hat an dem Plakat mitgemalt. „Vielleicht kann ich ein bisschen helfen“, sagt sie. Kann sie. Weiß hat selber Verwandte in einem kleinen ukrainischen Dorf. „Zum Glück etwas abgelegen“, sagt sie. „Aber Raketen fliegen trotzdem.“ Die Ausläufer dieses Kriegs erfassen nun den Landkreis Ebersberg – in Form der Menschen, die hierher fliehen.

Tetiana Weiß dolmetscht spontan. © Stefan Rossmann

Eine Stunde, nachdem die ersten eingetroffen sind, sagt Landrat Robert Niedergesäß im Hans-Beham-Saal des Landratsamts: „Das Thema Turnhallen steht wieder auf der Agenda.“ Das Landratsamt organisiere bereits in Absprache mit den Gemeinden und den Schulen weitere Erstunterkünfte, verteile dazu auch Asylbewerber um. Dann sollen die Menschen weitervermittelt werden, etwa an die rund 350 Unterkünfte, die Privatleute bereits angeboten haben. „Es gibt eine andere Akzeptanz als vor fünf bis sieben Jahren“, sagt der Landrat über diese neue Flüchtlingskrise.

Spartanisch, aber sauber: Blick in ein Zimmer in der Zornedinger Unterkunft. © Stefan Rossmann

Noch etwas ist anders, betont Marion Wolinski, Leiterin Sozialhilfeverwaltung und Asyl im Landratsamt, bei dem Pressegespräch. Unter der von der EU beschlossenen „Massenzustrom-Richtlinie“ erhalten Flüchtlinge aus der Ukraine ähnlichen Schutz und Leistungen wie Asylbewerber. Etwa eine Hygiene-Grundausstattung, Mahlzeiten in der Erstunterkunft und später auch ein Taschengeld. Anders als Asylbewerber gilt für sie aber keine Residenzpflicht – sie dürften also weiterreisen, falls sie in anderen Landkreisen oder EU-Ländern mit Freunden oder Verwandten zusammentreffen möchten. Und sie dürfen, falls sie können, sofort eine Arbeitsstelle annehmen – beides Dinge, zu denen das Landratsamt ausdrücklich rät, der sozialen Strukturen wegen.

„Erst mal sollen die Leute aber ankommen“, sagt Behördenleiterin Wolinski. Ihr Amt sei damit beschäftigt, die Unterkünfte zu organisieren, bei Schulen und Kitas für eine Betreuung vorzufühlen, jeder Ankömmling braucht einen Corona-Test und so weiter. Zudem werden dringend Dolmetscher gesucht. „Es ist ein Kraftakt“, sagt Wolinski. Gleichzeitig ist in Zorneding bereits der Helferkreis aktiv geworden, um das Amt zu unterstützen.

Informationen für Hilfswillige und Geflüchtete stellt das Landratsamt Ebersberg zweisprachig online bereit.

