Ein besonderer Pflasterstein als Geschenk für Zorneding

Bürgermeister Piet Mayr (r.) überreicht den Flutstein an das Ehepaar Meike und Stefan Winsel. © Gemeinde Zorneding

Flutopfer in der Eifel haben sich für die Zornedinger Hilfe nach der Katastrophe bedankt. Sie schickten ein besonderes Geschenk ins Rathaus. Dieses wurde an die Initiative „Zorneding.HILFT“ weitergereicht.

Zorneding – Ein Päckchen mit einer ca. 20 cm hohen Skulptur – ein rotes Herz auf einem grauen Pflasterstein – hat der Paketbote ins Zornedinger Rathaus gebracht. Was es damit auf sich hatten, klärte ein dazugehöriges Begleitschreiben auf, wie die Rathausverwaltung berichtete: Die Bürgerstiftung Bad Münstereifel bedankt sich damit für die großartige Unterstützung, die durch die Initiative „Zorneding.HILFT“ für die Betroffenen der Flutkatastrophe in der Eifel erreicht wurde.

Über 25.000 Euro an Spendengeld

In dem Schreiben bringt der Vorstand der Bürgerstiftung seinen Dank zum Ausdruck: „Auch Ihre großzügige Spende (Anm. der Redaktion: 25.852,13 Euro) war Ausdruck der Verbundenheit mit uns hier vor Ort. Dafür können wir nicht genug danken.“ Außerdem heißt es darin: „… mit diesem kleinen doch bedeutungsvollen Präsent möchten wir uns ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Dieser Pflasterstein wurde in der Flutnacht im Juli 2021 vom Wasser von seinem ursprünglichen Platz davongetragen. Er ist ein kleiner Zeuge des erschütternden Ereignisses, hat aber durch die Künstlerinnen Ela Rubenach und Juliane Bungart eine lebensfrohe Rolle bekommen: er darf das Herz halten, das uns alle verbindet.“

Bürgermeister Piet Mayr überreichte offiziell den Flutsteins an die Initiatoren und Koordinatoren der Aktion „Zorneding.HILFT!“ Meike und Stefan Winsel. Das Ehepaar Winsel nahm diesen stellvertretend für die vielen Zornedinger Helfer sowie Spender, die an der Aktion beteiligt waren, entgegen: „Das ist eine wundervolle Anerkennung der vielen Stunden Arbeit aller Helfer. Außerdem ist der Flutstein mit dem Herz ein echtes Unikat und zusammen mit der Karte einfach eine sehr schöne Idee und Erinnerung“, so Familie Winsel.

Bürgermeister Piet Mair: Großartige Bestätigung für das ehrenamtliche Engagement

Mayr sieht in der Statue nach Angaben des Rathauses eine großartige Bestätigung für das ehrenamtliche Engagement und die vielen Tage und Stunden, die die Initiative „Zorneding.HILFT!“ zu Gunsten der Geschädigten aufgebracht hat: „Wir sehen uns immer wieder und insbesondere in der aktuellen Lage in Situationen, in denen uns deutlich wird, wie wichtig derartige private Hilfsaktionen sind, um Katastrophen dieser Größenordnung zu meistern. Die Anerkennung und der Dank der Bürgerstiftung Bad Münstereifel wird auch weiterhin die Menschen in unserer Gemeinde bestärken, ihre Solidarität zu zeigen und in Not geratene Menschen zu unterstützen.“

Der Flutstein „BAMherzigkeit“ und das Schreiben der Bürgerstiftung Bad Münstereifel sind im Foyer des Rathauses Zorneding ausgestellt und können besichtigt werden. Nach wie vor benötigen die Menschen in der Flutregion jedoch finanzielle Unterstützung. Weitere Informationen gibt‘s hier.

