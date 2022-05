Betrunkener fährt Mercedes an: Geschädigter gesucht

Von: Robert Langer

Die Polizei sucht nach Zeugen © mm

Der Verursacher eines Unfalls mit Fahrerflucht in Zorneding konnte ermittelt werden. Er war betrunken. Nun sucht die Polizei aber nach dem Fahrer eines beschädigten Mercedes.

Zorneding - Wie die Polizei Poing mitteilt, wurde am Samstagabend zwischen 19.30 Uhr und 19.50 Uhr auf dem REWE-Parkplatz am Georg-Wimmer-Ring 6 in Zorneding ein silberfarbener Mercedes durch einen grauen Ford Connect an der Heckstoßstange angefahren. Der Ford-Fahrer entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle. Dies teilte ein Zeuge der Polizei mit.

Alkoholtest zeigt 2,8 Promille

Der Unfallverursacher konnte laut Polizei durch Hinweise eines weiteren Zeugen in einer Arbeiterunterkunft angetroffen werden. Hier ergab ein durchgeführter Atemalkoholtest beim Fahrer des Fords einen Wert von mehr als 2,8 Promille.

Angefahrenes Auto war nicht mehr am Parkplatz

Der vermutlich beschädigte Mercedes konnte nicht mehr am Parkplatz festgestellt werden.

Der Beschuldigte wurde zur Blutentnahme zur Polizeiinspektion mitgenommen. Nachdem alle erforderlichen Maßnahmen veranlasst waren, konnte der 43-Jährige einige Zeit später wieder entlassen werden. Sein Führerschein ist sichergestellt. Er musste eine Sicherheitsleistung bezahlen, da er sich als ausländischer Arbeitnehmer nur vorübergehend in Deutschland aufhält.

Polizei sucht Zeugen

Sachdienliche Hinweise auf den Besitzer des angefahrenen silberfarbenen Mercedes werden erbeten an die Polizeiinspektion Poing unter der Telefonnummer (08121) 9 91 70.

