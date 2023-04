Haushalt: Zornedinger Grünen fehlt der Klimaschutz

Von: Susanne Edelmann

Teilen

Haushaltssitzung in Zorneding: Den Grünen gefällt das vorgestellte Zahlenwerk überhaupt nicht.. © Sabine Brose/Frank Sorge/IMAGO

Die Fraktion der Grünen stimmt gegen den Zornedinger Haushaltsplan für dieses Jahr: Grund: Sie vermisst den Klimaschutz.

Zorneding – Haushaltssitzung in Zorneding: Wie schon in den vergangenen Jahren, betonte Bürgermeister Piet Mayr (CSU) auch diesmal wieder: „Das ist eine Momentaufnahme.“

Viele der veranschlagten Posten seien noch unsicher. Zum einen sind die Energiekosten nicht absehbar, zum anderen fehlt es an allen Ecken und Enden an Personal und an Fachleuten, sodass wohl gar nicht alle geplanten Projekte umgesetzt werden können.

Kein einziger Euro für weitere PV-Anlagen

Kritik am vorgestellten Investitionsprogramm gab es dennoch, und zwar von der Fraktion der Grünen. Gemeinderätin Barbara Weiß bemängelte fehlende Investitionen für den Klimaschutz. Für weitere Photovoltaikanlagen oder E-Ladesäulen ist nämlich kein einziger Euro eingeplant, für das große Thema Gemeindestraßen hingegen über 1,8 Millionen. „Wir machen im Haushalt alles so wie immer“, schimpfte Weiß, woraufhin Mayr betonte, das Investitionsprogramm spiegle die Beschlusslage des Gemeinderats wieder. „Wir haben einen Grundsatzbeschluss zum Klimanotstand“, entgegnete Weiß und wünschte sich deshalb mehr Vorschläge seitens der Verwaltung zu Maßnahmen, die dem Klimaschutz dienlich sind.

Bürgermeister verweist auf Personalnot

Mayr verwies auf die Personalnot im Bauamt und darauf, dass auch die Klimaschutzmanagerin Elisabeth Buchmann mit den Themen Nahwärmenetz und Geothermie komplett ausgelastet sei. „Wir können derzeit nicht agieren, nur reagieren“, klagte das Gemeindeoberhaupt. Außerdem handle es sich bei den Straßensanierungen um Pflichtaufgaben der Gemeinde im Zuge der Verkehrssicherungspflicht. Weiß hingegen meinte, wenn wegen der Geothermie die Straßen ohnehin aufgerissen werden müssten, könne die eine oder andere Sanierung vielleicht noch bis dahin aufgeschoben werden.

Grünen-Anträge noch nicht beraten

Auf Mayrs Hinweis, das Investitionsprogramm sei im Januar einstimmig beschlossen worden, entgegnete Moritz Dietz (Grüne): „Nicht beschlossen, nur vorberaten.“ Außerdem habe die Grünen-Fraktion zum Thema Klimaschutz mehrere Anträge eingereicht, die bislang noch nicht im Gemeinderat behandelt worden seien. Die Diskussion endete schließlich damit, dass der Zornedinger Haushaltsplan gegen die Stimmen der Grünen und der Sozialdemokraten mehrheitlich vom Ausschuss gebilligt wurde. Er umfasst im aktuellen Haushaltsjahr gut 21 Millionen Euro im Verwaltungshaushalt und knapp neun Millionen Euro im Vermögenshaushalt.

In der nächsten Gemeinderatssitzung dürfte die Diskussion dann in großer Runde weitergehen.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.