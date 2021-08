Zornedinger berichten aus dem Katastrophengebiet: Hier Natur, dort Apokalypse

Ehrenamtliche über ihre Einsätze in Nordrhein-Westfalen

Um den Opfern der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen zu helfen, haben Meike und Stefan Winsel die Aktion „Zorneding HILFT!“ ins Leben gerufen. In einem Blog halten sie Interessierte über das Projekt auf dem Laufenden und können mittlerweile auch schon von ersten Erfolgen berichten.

Zorneding - Vor zwei Wochen entstand die Idee „ziemlich spontan“ am Frühstückstisch, wie Stefan Winsel erzählt. „Jeder hat irgendwas rumstehen, das er abgeben kann“, habe seine Frau gesagt. Drei Telefonate später „und schon stand’s“. Von der großen Hilfsbereitschaft der Menschen seien die beiden nach wie vor sehr überrascht. Zwei Firmen habe er angesprochen, ob sie helfen wollen. Beide Firmen haben jeweils einen Sprinter zur Verfügung gestellt. Am Dienstag vor zwei Wochen hatte Winsel die erste griffige Bedarfsliste bekommen und zu Spenden aufgerufen. Am Samstag konnten sie die Sprinter befüllen. Bei ihrer Fahrt nach NRW konnten sie bereits Sachspenden im Wert von insgesamt 15 000 Euro nach Bad Münstereifel und Umgebung bringen. Seitdem seien schon wieder Sachspenden im Wert von etwa 6000 Euro zusammengekommen.

Geldspenden seien innerhalb von acht Werktagen ebenfalls etwa 15 000 Euro zusammengekommen. Die gehen an die Bürgerstiftung Bad Münstereifel.

Viele Unternehmen beteiligen sich

Unterstützung erfährt die Aktion nicht nur unmittelbar aus Zorneding. Viele Menschen und Unternehmen würden sich beteiligen. Mittlerweile sei „ein wunderbares Netzwerk“ entstanden, wie Winsel sagt. So startet nächste Woche ein Lkw aus Prien, der in Zorneding einen Zwischenstopp einlegt und die Sachspenden von „Zorneding HILFT!“ einsammelt.

Als Stefan Winsel berichtet, welche Eindrücke er vor Ort gewonnen hat, wird seine Stimme zittrig. „Man kann sich das nicht vorstellen“, erzählt er. „Das ist eine wunderschöne Landschaft in der Eifel. Wenn man in die eine Richtung sieht: Natur, wunderschön. In die andere Richtung: Apokalypse.“

Ein Kreuz an der Wand bedeutet: Abriss

Die Menschen seien zehn Tage damit beschäftigt gewesen, aufzuräumen, zu arbeiten und zu retten, was zu retten ist. Dann kämen Sachverständige, die ein Kreuz an die Wand malen. „Das heißt“, erklärt Winsel mit brechender Stimme: „Nicht mehr bewohnbar. Abriss.“ Einen kurzen Moment ist er still. „Hut ab vor den Helfern, die selbst betroffen sind!“, spricht er dann weiter. Neben dem Bild der Zerstörung sei es auch der Geruch, der sich ihm eingebrannt habe. „Auf einmal ist das Erlebnis dreidimensional“, erklärt er. Mitten auf dem Feld, zwischen Wäldern und Wiesen rieche man nichts als Moder und Öl. Die Fäkalien aus Kanal und Landwirtschaft, die das Wasser aufgeschwemmt hat. Und die Tierkadaver, die man gelegentlich finden könne.

Die Fahrt nach Bad Mün-stereifel, wo die Winsels auch einige Schicksale kennenlernen durften, von denen sie auf ihrem Blog erzählen, hat sie in ihrem Beschluss bestärkt, es nicht bei einer einmaligen Hilfsaktion zu belassen. „Das soll etwas Partnerschaftliches sein!“, sagt Winsel.

Spenden werden in Zorneding vorsortiert

Sie stehen in Kontakt mit Helfern vor Ort, die ihnen weitergeben, was an Spenden benötigt wird. Das veröffentlichen sie dann auf ihrer Website. Bevor die Sachspenden nach NRW kommen, werden sie in Zorneding sortiert und gegebenenfalls aussortiert. „Der Sinn ist nicht, dass die Leute ihren Müll bei uns abladen“, betont Winsel. Suppe von 2012 und eine Mikrowelle, die auf den Wertstoffhof gehört hätte, fallen ihm direkt als Beispiele ein.

Das Problem bei den Sachspenden ohne Absprache mit Organisationen vor Ort sei vor allem, dass die Spenden zum Teil gar nicht ausgefahren werden könnten. „Viele dort haben ja gar kein Auto mehr, weil es einfach weggespült wurde, oder es ist kaputt“, erklärt er. Oder Straßen seien schlicht einfach nicht mehr befahrbar. „Viele haben keine Zeit, weil sie selber aufräumen müssen. Oder sie haben Angst vor Plünderungen.“

Sieben Bautrockner für Bad Münstereifel

Die Sammelstelle mit der „Zorneding HILFT!“ zusammenarbeitet sei privat. Mit dem Traktor bringen sie den Menschen genau das, was sie brauchen. Fahren über Wiesen und Felder und stellen es den Menschen direkt vor die Tür. Auch sieben Bautrockner hätten sie nach Bad Münstereifel gebracht. Die würden dort verliehen. Wer sein Haus einigermaßen trocken hat, gibt ihn an den nächsten weiter. Vergangenen Freitag sei ein siebeneinhalb Tonner nach NRW gefahren, der habe Wassertanks geladen und über hundert Stück Plastikboxen, in die vor Ort Care-Pakete gepackt würden. „Es ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein“, sagt Winsel. Aber es sei direkte Hilfe, von der man wenigstens genau wisse, dass sie ankommt.

„Das Tolle ist: Wir finden Ehrenamtliche, die ihre Zeit spenden.“ Das merken auch die Leute vor Ort, wie Winsel sagt. Und: „Es ist schön, wenn man auf diese Weise wirklich helfen und unterstützen kann.“

von Helena Grillenberger

Spendenkonto

„ZornedingHilft“: IBAN: DE29701696190100011436; BIC: GENODEF1ZOR

