Wildgewordener Autofahrer schlägt zu

Opfer einer Körperverletzung wurde am Freitag gegen 14.50 Uhr ein 51-jähriger Mann in Wolfesing. Ein anderer Autofahrer schlug plötzlich auf ihn ein.

Wolfesing –Bereits in Parsdorf war es kurz vorher zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern zu einem Kontakt gekommen. Laut Polizeibericht hatte der mutmaßliche Täter sein Fahrzeug, einen roten VW Golf, mitten in der Kreuzung Heimstettener Straße/Gruber Straße stehen gelassen, um das hinter ihm befindliche Fahrzeug des Opfers aufzusuchen und dessen Fahrer zu beschimpfen. Um was es dabei ging, ist offensichtlich noch nicht genau geklärt.

Im weiteren Verlauf trafen die beiden Verkehrsteilnehmer in Wolfesing dann erneut aufeinander. Diesmal befand sich der Täter mit seinem Wagen hinter dem Fahrzeug des Opfers, welcher verkehrsbedingt anhalten musste. „Dies nutzte der Täter, stieg aus und schlug dem Opfer letztlich durch das geöffnete Fenster mitten ins Gesicht“, berichten die Polizeibeamten. Opfer und Schläger seien im Anschluss in verschiedene Richtungen weitergefahren. Bei dem Täter habe es sich um einen 30- bis 35-jährigen, kräftigen Mann mit kurzen Haaren und vielen Tattoos gehandelt.

Mehrere Verkehrsteilnehmer sollen die jeweiligen Vorfälle in Parsdorf und Wolfesing beobachtet haben. Die Polizei Poing bittet deshalb Autofahrer, die die Vorgänge beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer (0 81 21)99 17-0 oder persönlich bei der Dienststelle zu melden.