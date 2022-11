Kiesabbau: Zorneding diskutiert Bürger-Bedenken

Von: Susanne Edelmann

Teilen

Eine Kiesgrube (Symbolbild) © Weber

Das Thema Kiesabbau beschäftigt die Gemeinde Zorneding ungebrochen. Nun ging es um die Einwendungen von Bürgern.

Zorneding – Eine Stunde und 18 Minuten brauchte Zornedings Bürgermeister Piet Mayr (CSU), um im Gemeinderat eine mehr als 30-seitige Beschlussvorlage vorzulesen. Es ging wieder um das leidige Thema Kies. Rund um Zorneding wird immer mehr abgebaut. Dabei handelt es sich um privilegierte Bauvorhaben, die die Gemeinde ohne triftigen Grund nicht verhindern kann.

Deshalb hatte der Gemeinderat im Februar beschlossen, Konzentrationsflächen auszuweisen, auf denen Kies abgebaut werden darf, um dadurch das übrige Gemeindegebiet zu verschonen.

Angst vor Lärm und Klimawandel

Dazu galt es nun viele Stellungnahmen zu behandeln. Auch viele Bürger hatten Einwendungen vorgebracht. Sie sorgten sich vor allem um durch den Kiesabbau entstehenden Staub, Lärm und Erschütterungen, die Veränderung des Ortsbildes und fallende Immobilienpreise. Eine weitere Sorge: Durch den Klimawandel werde es vermehrt zu Extremwetter kommen, Starkregen stelle für die Kiesgruben aber ein Risiko dar, da Dämme und Befestigungen abrutschen könnten.

Die Gemeindeverwaltung teilte die Bedenken nicht und verwies auf die Abstandsrichtlinien zum Schutz vor Immissionen. Auf gleichbleibende oder steigende Immobilienpreise bestehe kein Anspruch und gerade die Konzentrationszone C liege ohnehin in einem Bereich, der für das Ortsbild bereits durch massive Verkehrsinfrastruktur und Hochspannungsleitungen vorbelastet sei. Durch die Planung gelinge es der Gemeinde vielmehr, landschaftlich sensiblere Gebiete von Kiesabbau freizuhalten.

Bedenken auch bei Kies-Firma

Bedenken hatte auch die Firma Eisenschmidt. Dabei ging es unter anderem um ein Grundstück, das im Planentwurf von der Konzentrationsflächenplanung ausgenommen wurde. Gerade dort sei ein besonders hohes Abbauvorkommen nachgewiesen, weshalb die Firma argumentierte: „Der wirtschaftliche Fortbestand des Unternehmens hängt davon ab, ob es Zugang zu weiteren nachhaltigen Kiesvorkommen hat.“ Dem entgegnete die Gemeinde, dass sie nicht verpflichtet sei, nur die ergiebigsten Flächen als Konzentrationszonen auszuweisen.

Ihr sei aber auch nicht daran gelegen, den Kiesabbau südlich der B304 zu verhindern. Vielmehr reguliere die Planung die zeitliche Abfolge von Abbauvorhaben und stelle ein Gleichgewicht zwischen der Rohstoffgewinnung und den Bedürfnissen nach ortsnaher Erholung her. Dazu hatte die Verwaltung im September auch eine Zählung der Fußgänger und Radfahrer im betroffenen Gebiet vorgenommen, die dessen Bedeutung als Naherholungsgebiet belegt. Letztlich stimmte der Gemeinderat einstimmig für den Beschlussvorschlag der Verwaltung. Siad Abdin-Bey (FDP) betonte in Richtung der Zuhörer: „Es wird in Zorneding nicht Kies abgebaut, weil wir diese Planung machen – genau das Gegenteil ist der Fall!“

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.