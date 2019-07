Lenz (CSU) glaubt: Die Bahn tut was gegen nasse Füße

Die Bahn bessert bei den Abwassersystemen an den Bahnhofsunterführungen im Landkreis nach. Daran glaubt zumindest der Frauenneuhartinger CSU-Bundestagsabgeordnete Andreas Lenz.

Ebersberg – Lenz hatte sich nach den jüngsten Überflutungen in Grafing-Bahnhof, Markt Schwaben und Zorneding an das Unternehmen gewandt und Abhilfe gefordert.

Rohre werden gefräst

„In einem ersten Schritt werden laut Bahn die Rohre an den einzelnen Stationen zusätzlich sauber gefräst“, teilt Lenz jetzt mit. Darüber hinaus werde eine Firma beauftragt, die vollständige Funktionalität der Anlagen zu überprüfen. In diesem Zusammenhang werde auch geprüft, ob leistungsfähigere Pumpen eingebaut werden müssten. Lenz: „Gut, dass die Deutsche Bahn in diesem Fall anscheinend kurzfristig reagiert und handelt.“

Unterführungen immer wieder unter Wasser

Nach heftigen Regenfällen Anfang Juli waren die Unterführungen an den Bahnhöfen Markt Schwaben, Grafing-Bahnhof und Zorneding unter Wasser gestanden. Die Pendler mussten auf ihrem Weg zum Gleis durchs Wasser waten. Bisher rückten oftmals die Feuerwehren nach starken Regenfällen an, um die Unterführungen an den Bahnhöfen auszupumpen.

Lenz betont, dass „natürlich der Investitionshochlauf bei der Bahn und im ÖPNV auf der politischen Agenda stehe, dies verdeutlicht das kürzlich beschlossene Programm über 86 Milliarden Euro für die nächsten zehn Jahre“.

