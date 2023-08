Nach Sturm und Hagel: Landkreis-Feuerwehren helfen im Katastrophengebiet

Von: Michael Acker

Mit Hilfe der Drehleiter wird ein Notdach auf ein von Sturm und Hagel schwer beschädigtes Haus in Bad Bayersoien gesetzt. © KBI Ebersberg

Die Feuerwehren Poing und Pöring haben nach dem katastrophalen Unwetter in Bad Bayersoien (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) Notdächer auf stark beschädigten Häusern errichtet.

Landkreis - In Bad Bayersoien (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) haben Sturm und Hagel am Wochenende rund 370 Dächer schwer beschädigt. Nachdem der Landkreis Garmisch-Partenkirchen den Katastrophenfall ausgerufen hatte, forderte die Regierung von Oberbayern Notdächer aus dem Landkreis Ebersberg an. Das teilte die Kreisbrandinspektion Ebersberg am Dienstag, 29. August, mit.

Die Feuerwehr Pöring rückte mit dem Vorsorgungs-Lkw, dem Löschgruppenfahrzeug LF 8/6 und zwölf Notdächern nach Bad Bayersoien aus. Die Feuerwehr Poing stellte zusätzlich zwei Notdächer bereit und begleitete die Pöringer Kollegen mit der Drehleiter DLAK 23/12.

Kreisbrandinspektion koordiniert den Einsatz

Die Kreisbrandinspektion Ebersberg (KBI) organisierte den Einsatz im Hintergrund und unterstützte die Abwicklung vor Ort mit einem Vorauskommando, berichtet deren Sprecher Benedikt Seidl. Dies habe sich als großer Vorteil erwiesen, da beim Eintreffen der Feuerwehren Pöring und Poing bereits die wichtigsten Fragen geklärt waren und mit den Arbeiten unverzüglich begonnen werden konnte.

Die Plane schützt das Haus vor dem Eindringen weiteren Wassers durch den anhaltenden Regen. © KBI EBERSBERG

Die Kräfte aus dem Landkreis Ebersberg brachten zusammen mit den Freiwilligen Feuerwehren Landsberg am Lech und Steingaden mehrere Notdächer auf Hotel- und Pensionsgebäude auf. Die übrigen, nicht verbauten Notdächer wurden den Einsatzkräften am Feuerwehrhaus in Bad Bayersoien übergeben, damit diese in den Folgetagen weitere Dächer eindecken können.

KBI-Sprecher Benedikt Seidl: „Die Kräfte uns unserem Landkreis rückten Sonntagnacht gegen 23 Uhr ab und um ca. 1 Uhr wieder in ihre Feuerwehrgerätehäuser ein.“

