Auf Weg zur Beisetzung: Bestatter verunglückt mit Urne an Bord

Von: Michael Acker

Der Transporter befand sich auf dem Weg zu einer Beisetzung, als das Unglück geschah. © Rossmann

Schwerer Unfall bei Zorneding: Der Transporter eines Bestatters kollidiert mit einem entgegenkommenden Pkw. Drei Menschen werden verletzt.

Zorneding – Der Transporter eines Bestattungsunternehmens aus dem Landkreis Ebersberg war am Mittwoch, 2. August, in der Mittagszeit auf dem Weg zu einer Beerdigung – an Bord unter anderem die Urne, die beigesetzt werden sollte.

Auf der Strecke zwischen Wolfesing (Gemeinde Zorneding) und Purfing (Gemeinde Vaterstetten) kam ihm ein Kleinwagen entgegen, nach ersten Angaben der Poinger Polizei wohl zu weit links. Ein Sprecher der Dienststelle meinte, es sei nicht ausgeschlossen, dass die Maisfelder links und rechts der Fahrbahn die Sicht eingeschränkt hätten.

Fahrzeuge werden in Maisfelder geschleudert

Die Fahrzeuge berührten sich und wurden dann jeweils in angrenzende Maisfelder geschleudert, wobei der Transporter umkippte. Dessen Fahrer und Beifahrer konnten sich über die Windschutzscheibe befreien. Sie kamen ins Krankenhaus. Der Fahrer des Pkw, der aus Eglharting stammt, musste von der Feuerwehr aus seinem Wagen befreit werden. Er kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik.

Nach Angaben eines Polizeisprechers wurde die Urne mit einem anderen Fahrzeug zur Beisetzung gebracht, die mit Verspätung über die Bühne gegangen sei. Im Einsatz waren neben dem Rettungsdienst und der Polizei auch zahlreiche Kräfte der Feuerwehr.

