Wie man ein Radieschen fühlt

Von: Robert Langer

Naturverbunden: Das Wissen soll nicht verloren gehen. Gaby Lindinger, langjährige Leiterin des Naturkindergartens Pöring, derzeit im Unruhestand. © Stefan Roßmann

Gaby Lindinger (65) bringt Kindern seit Jahrzehnten Naturerleben bei und gibt ihr Wissen weiter - auch im Ruhestand.

Pöring/Zorneding – „Das ist jetzt mein Kindergarten, mit der Betonung auf Garten“, erinnert sich Gaby Lindinger (65) an ihren ersten Eindruck vor Jahrzehnten. Das war ihr Ziel: Natur für die Kinder. Heute sitzt sie auf einer Bank im Grünen zum Gespräch, in ihrem „ehemaligen“ Kindergarten. Rundherum wächst alles üppig. An jeder Ecke ist etwas neu zu entdecken. Lindinger, erzählt, sehr schnell manchmal, wirkt zufrieden, aber dennoch unruhig, voller Einsatzfreude und von ihren Ideen überzeugt.

An jeder Ecke ist etwas neu zu entdecken

Damals, 1984, kam sie als Leiterin nach Pöring in den Kindergarten St. Georg. Die Einrichtung entwickelte sich über viele Jahre, wurde zum Vorzeigeobjekt. Wasser plätschert aus einem Stein und rinnt über Kies abwärts. Es gibt verwunschene Plätze, altes Holz, bunte Schilder, Klettermöglichkeiten, blühende Blumen. Eine durchdachte und kinderfreundliche Wildnis. Die Einrichtung erhielt Auszeichnungen. Besucher kamen aus Japan, um sich den „Naturkindergarten“ anzuschauen.

Netzwerk aufgebaut

Lindinger suchte Kontakte zu Gleichgesinnten, baute Netzwerke auf, bildete sich selbst weiter. Sie hatte immer gute Kontakte zu den Medien, kümmerte sich um externe Zuschüsse, bekam sie auch. Zuspruch ebenfalls auf lokaler Ebene: „Die Gemeinde Zorneding hat uns immer unterstützt.“

Fast unbemerkt in den Ruhestand

Inzwischen hat die 65-Jährige offiziell Abschied genommen von Pöring, ging während der Corona-Pandemie ganz still in den Ruhestand.

Spielorte neu endecken

Ganz verschwunden ist sie jedoch nicht. Jetzt war sie eine der Leiterinnen einer Fachtagung im Kinderhaus „Naturkinder St. Georg“. Veranstalter: Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege. Thema: „Zurück zur Natur – Spielorte neu entdecken.“ Am Vormittag viel Theorie, am Nachmittag parallel vier Workshops in zwei Runden mit je etwa 20 Teilnehmern. Ein Punkt: Das Interesse der Kinder an Lebensmitteln steigern. Stichpunkt biologische Vielfalt. In dieser Gruppe mitten in einem Teil des wuchernden Gartens ist Lindinger dabei. Zunächst Meditation. Ein Radieschen für jeden zwischen den Fingern, Riechen, die Augen schließen, Schmecken, Anbeißen. Im Mund wahrnehmen, langsam kauen. Nachspüren. „Die heutigen Radieschen sind nicht mehr so scharf“, sagt Gaby Lindinger. Und schon ist sie mitten im Thema. Kinder sollten im Kindergarten mitgestalten. Das Naturerlebnis könne auch Kindern auf dem Land fehlen, mit den umgebenden Monokulturen.

Ruinen, Weiher, Wald

Lindinger zehrt von Erlebnissen ihrer eigenen Kindheit in der Oberpfalz. Ruinen, Weiher, Wald. „Wir haben dort gespielt, ohne Eltern. Wir durften alles machen.“ Aus dieser Zeit stammen wichtige Sätze ihres Erziehungsansatzes zu möglichen Abenteuern, zu Risiken und Freiheiten. „Kein Kind steigt freiwillig auf einen Baum mit der Absicht runterzufallen.“ Die Sicherheit müsse in einem Kindergarten aber immer beachtet werden. Auch ein wichtiger Aspekt der Tagung. „Die Sicherheit im Hinterkopf, die Kinder im Vordergrund“, hatte Lindinger bereits früher gesagt. Das gilt ebenso, wenn Kinder etwas anbauen, selbst ernten und probieren. „Man muss von den Eltern wissen, ob Allergien vorliegen.“ Die Zusammenarbeit mit den Eltern sei sehr wichtig.

Kartoffelernte wird zur Schatzsuche

Im Seminar werden Ideen gesammelt. Die Kartoffelernte wird zur Schatzsuche. Kräutersuppen schmecken, wenn die Kinder die Kräuter selbst finden. „Es geht nicht darum, alles essen zu müssen.“ Berührungsängste sollten mit aller Vorsicht abgebaut werden. „Die Kinder bekommen den natürlichen Geschmack ja gar nicht mehr mit“, sagt Lindinger.

Die Quasi-Rentnerin will ihre Erfahrungen weitergeben, ist Mitglied in einem größeren Team. „Das Wissen soll nicht verloren gehen.“

Das Wissen soll nicht verloren gehen

Der Kindergarten St. Georg liegt mit all dem Grün etwas versteckt. Sichtbar sind jedoch an der Straße kerzengerade Stelen auf einem Hügel. Symbol für Frieden. Verschiedene Elemente schmücken die Kunstwerke, die vor allem von den Kindern gestaltet wurden. Zudem gibt es Schrifttafeln an den Pfählen mit Sprachen aus den Ländern, aus denen die Mädchen und Buben in der Einrichtung kommen: Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Rumänisch, Arabisch, Chinesisch, Vietnamesisch, Griechisch, Spanisch, Japanisch. Auch ein Signal der Einstellung in der Einrichtung.

Ausbildung zur Kräuterpädagogin

Privat kümmert sich Lindinger inzwischen um ihren eigenen Garten. „Ich habe etwa 500 Quadratmeter Blumenwiese.“ Zudem steckt sie mittendrin in der Ausbildung zur Kräuterpädagogin. „Das ist fast abgeschlossen. Dafür hatte ich in meiner Berufszeit keine Zeit.“ Zu ihrem Abschied in Pöring meint sie: „Es war eine superschöne Zeit. Wenn ich mir heute alte Bilder anschaue, habe ich immer gelacht.“ Lindinger freut sich darüber, dass der Kindergarten mit all den umgesetzten Konzepten ein guter Tagungsort ist. Dann steht sie mitten im Gespräch auf, will durch eine der vielen grünumrankten Seitentüren ins Haus, um etwas nach einem plötzlichen Einfall aus dem Büro zu holen. Die Tür, die sie früher wohl oft benutzt hat, ist zu, verschlossen. „Schade, dass ich keinen Schlüssel mehr habe“, meint sie mit einem verschmitzten Lächeln. Aber sie findet sofort einen anderen Weg.

