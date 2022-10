Lebensretter berichtet: Bub (12) „rutschte mir aus der Hand“ – Dramatische Szenen am Ostbahnhof in München

Von: Josef Ametsbichler

Teilen

Der Bahnsteig am Ostbahnhof München (Symbolbild). © Westermann

Der Unbekannte, der einen Zwölfjährigen vor der einfahrenden S-Bahn aus dem Gleis gezogen hat, ist gefunden – und schildert dramatische Szenen.

Landkreis – Der Mann, der am Münchner Ostbahnhof einem Buben aus Zorneding (Landkreis Ebersberg) das Leben gerettet hat, ist gefunden. Der mit seinem Handy beschäftigte Zwölfjährige war am Mittwoch, 19. Oktober, von einer einfahrenden S-Bahn erfasst worden und zwischen S-Bahn und Bahnsteigkante geraten. Der Mann hatte laut Polizei die gefährliche Situation beobachtet und eilte dem Buben ohne zu zögern zu Hilfe. Er zog ihn in Richtung Bahnsteig.

„Aus Reflex“ zugepackt: So schildert der Lebensretter den Vorfall

Wie die Beamten schildern, hielt der Mann den Buben unter enormen Kraftaufwand fest, sodass er nicht zurück unter die S-Bahn gezogen wurde. Während das Kind von Umstehenden erstversorgt wurde, verließ der Lebensretter, der zuvor vermutlich auf die S 4 Richtung Ebersberg gewartet hatte, den Unfallort. Auf den Suchaufruf der Polizei hin meldete er sich aber schließlich bei der Bundespolizei.

Der 42-Jährige aus Riem befand sich den Beamten zufolge am Ostbahnhof um die S-Bahn nach Hause zu nehmen. Er beschrieb den Vorfall so:

Ich bemerkte einen Jungen, der durch sein Handy stark abgelenkt war und bereits die weiße Sicherheitslinie am Bahnsteig übertrat. Anschließend bewegte sich der Junge weiter nach vorne und stürzte ins Gleis. Parallel dazu fuhr eine S-Bahn ein. Aus Reflex eilte ich zu dem Jungen, ergriff dessen Hand und zog ihn nach oben. Als sich der Oberkörper oberhalb der Bahnsteigkante befand, touchierte die S-Bahn den Jungen. Er rutschte mir aus der Hand und wurde ein paar Meter durch die einfahrende S-Bahn mitgezogen.“

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier.

Verdacht auf Knochenbrüche und Schädel-Hirn-Trauma

Anschließend eilten mehrere Passanten zu ihm, um ihm aus dem Spalt zwischen S-Bahn und Bahnsteig nach oben zu helfen. Durch den Vorfall klemmte sich der Junge die Beine zwischen S-Bahn und Bahnsteig ein. Parallel zum Vorfall wurde der Rettungsdienst durch andere Reisende verständigt. Ich vergewisserte mich, dass dem Jungen geholfen wird und ein Rettungswagen unterwegs ist und machte mich anschließend auf den Heimweg.“

Die Bundespolizei dankte dem Retter für seinen Einsatz, wie auch den anderen Helfern, die dem Zwölfjährigen beistanden. Zum Gesundheitszustand des Zornedingers können laut Mitteilung derzeit keine näheren Angaben gemacht werden. Er kam mit Verdacht auf Knochenbrüche und Schädel-Hirn-Trauma in eine Kinderklinik.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.