Undeutliche Aussprache: Promille-Radler lotst Retter auf falsche Fährte - Anzeige

Nächtlicher Einsatz mit Startschwierigkeiten

Ein betrunkener Radfahrer stürzt und ruft um Hilfe. Damit stiftet er zunächst kräftig Verwirrung bei den Rettungskräften.

Pöring/Poing – Ein Radfahrer hat am frühen Samstagabend die Polizei gerufen, weil er gestürzt sei und dringend medizinische Hilfe benötige. Der 35-Jährige gab den Beamten zufolge am Telefon an, sich in Poing zu befinden. Dort suchten ihn die ausgerückten Rettungskräfte auch zunächst. Aufgrund der Alkoholisierung des Mannes und seiner daraus resultierenden undeutlichen Aussprache kam es vermutlich zu einer Verwechslung. Wie sich erst im weiteren Verlauf des Einsatzes herausstellte, lag der Unfallort ganz woanders, nämlich in Pöring, einem Ortsteil von Zorneding.

Undeutliche Aussprache des Gestürzten lotst Rettungskräfte erst in den falschen Ort

Damit verlagerte sich die Hilfsaktion dorthin. Aber auch in Pöring ergab sich den Beamten der Polizeiinspektion Poing eine Suchaktion, und zwar aufgrund der weiteren Äußerungen des verunfallten Fahrradfahrers: Dieser habe angegeben, dort auf die Rettungskräfte im Georg-Wimmer-Ring zu warten, was er aber den Beamten zufolge nicht tat. Nach einer weiteren Absuche konnten die Einsatzkräfte den Fahrradfahrer schließlich in der Nähe der Baldhamer Straße in Pöring antreffen.

Atemalkoholtest ergibt 1,7 Promille: Das gibt zum Hilfseinsatz eine Anzeige

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei dem Mann laut den Beamten einen Wert von 1,7 Promille. Aus diesem Grund erwartet den Radfahrer, neben der notwendigen medizinischen Versorgung – er hatte sich eine Platzwunde am Kopf zugezogen – eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

