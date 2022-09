Schräge Whisky-Kurzgeschichten in Zorneding

Von: Susanne Edelmann

Am Ende gab‘s Applaus für die Vorleserinnen und Vorleser. © Stefan Rossmann

Während auf der Wiesn das Bier fließt, gab‘s in Zorneding beim Literarischen Herbst Whisky. In Form von „Schrägen Kurzgeschichten“, die traditionell zur Veranstaltungsreihe gehören.

Zorneding - Der Herbst ist da, in Zorneding nicht nur wettertechnisch, sondern auch literarisch: Traditionell haben die „Schrägen Kurzgeschichten“ den „Literarischen Herbst in Zorneding“ des Vereins Pro Christophoruskirche eingeläutet.



„Das Schräge daran ist, dass wir uns am Vorabend der Wiesn nicht mit Bier, sondern mit Whisky befassen“, schmunzelte der Vereinsvorsitzende Peter Wurm. Anders als in den Vorjahren waren die Kurzgeschichten heuer weniger schräg und skurril, sondern informativ. Die Zuhörer im voll besetzten Gemeindesaal erfuhren viel über die Länder, in denen Whisky traditionell gebrannt wird: Schottland, Irland, die USA - und Deutschland. „Früher kannte man hier Korn, Obstler, Bier und Wein, aber die Alliierten brachten nach dem Zweiten Weltkrieg auch andere Getränke mit“, wusste Bürgermeister Piet Mayr, einer der vier Vorleser, zu berichten. 1958 sei demnach der erste in Deutschland produzierte Whisky auf den Markt gekommen, heute gebe es hier mehr Whiskybrennereien als in Schottland, wenngleich mit geringeren Produktionsmengen.

Ursprünglich, so war zu hören, stammen Destillate aus dem Orient, das Wort „Alkohol“ stammt vom arabischen „al-kuhl“ ab, und die Mauren brachten die Kunst des Destillierens nach Europa. Heute streiten sich Schottland und Irland darüber, wo zuerst Whisky gebrannt wurde.



Eine Malzsteuer habe in Schottland einst zu Aufständen geführt, berichtete Wurm: „Zwar standen die Steuereintreiber unter dem Schutz des Militärs, doch dem standen mächtige Clans gegenüber - und die schottisch-katholische Kirche.“



Zorneding: Whisky wie ein Teller Obst

Gabi Schlereth ging der Frage nach, ob Whisky gesund sei. Immerhin enthalte er starke Antioxidantien, die das Risiko einer Krebs- oder Demenzerkrankung verringern, aber: „Ein Teller Obst ist genau so gut.“ Außerdem enthalte Whisky nur wenig Zucker, kein Fett und keine Kohlenhydrate und somit weniger Kalorien als Bier oder Wein. Allerdings mache Alkohol generell hungrig, und dadurch die Diät wieder zunichte. Immerhin habe der übermäßige Whiskygenuss einst ein Besatzungsmitglied der Titanic vor dem sicheren Kältetod bewahrt, zumindest steht es so in der Geschichte „Betrunken auf der Titanic.“



Auch die kürzlich verstorbene Queen Elizabeth II. durfte an diesem Abend nicht fehlen: Als 1982 ein Einbrecher es schaffte, bis ins königliche Schlafgemach vorzudringen, war es u.a. dem ihm angebotenen Whisky zu verdanken, dass die Geschichte glimpflich endete.



Und schließlich war da noch Stephen King, der einmal gesagt haben soll: „Gute Literatur ist wie ein guter Whisky fürs Gehirn.“ Untermalt wurde der Abend vom Trio „3 4 U“ („Three For You“) mit schwungvoller Dixielandmusik. In der Pause gab es einen besonderen Genuss: Roberto Panciera vom Eiscafé Stracciatella hatte eigens ein leckeres Whisky-Orangen-Sorbet kreiert.

