St. Georg Pöring strahlt in frischem Glanz

Von: Robert Langer

Teilen

Hell und feierlich-fröhlich: Mit frischer Farbe strahlt die Kirche wieder. Kunstwerke wie die „Zwölf Apostel“ wurden gereinigt. Die Orgel könnte im kommenden Jahr saniert werden. © Rossmann

In frischen Farben leuchtet der Innenraum der Kirche Sankt Georg in Pöring (Gemeinde Zorneding). Zudem wurden sakrale Kunstwerke gereinigt: Umfangreiche „Schönheitsreparaturen“ .

Pöring – Auffällig vor allem die „Zwölf Apostel“ mit Jesus Christus in der Mitte unterhalb der Orgel. Die Bilder stammen aus dem Jahr 1883. Jetzt strahlen sie wieder, als wären sie gerade erst fertig geworden.

Lob für Kirchenmaler

Verantwortlich für die Arbeiten an dem im Jahr 1707 geweihten Gebäude war Kirchenmaler Florian Bannach aus Manching. „Da wurde super Arbeit geleistet“, freut sich Kirchpflegerin Elisabeth Kriegenhofer. Schade ist, dass sich nur eine geringe Zahl an Gläubigen sich daran erfreut. Denn im Gotteshaus in Pöring finden nur wenige Gottesdienste statt, auch weil das Interesse nachlässt. „Als wir vor zwei Jahren die Renovierung ankündigten, waren gerade einmal zehn Besucher in der Messe“, erzählt Kriegenhofer. Mit Corona sei die Zahl der Besucher weiter gesunken. Ein Problem sei auch der Pfarrermangel. Belebt wird das Gotteshaus jedoch inzwischen durch die rumänisch orthodoxe Gemeinde Erding-Ebersberg, die hier in Absprache mit dem Ebersberger katholischen Dekan Josef Riedl eine neue Heimat gefunden hat und unter anderem sonntags Messen feiert. Eine spezielle Art der Ökumene.

Zufrieden: Kirchenpflegerin Elisabeth Kriegenhofer und Verwaltungsleiter Andreas Kemper. © Rossmann

Kontrolle auf Schäden

Um die Kirche zu erhalten seien unabhängig von der aktuellen Entwicklung regelmäßige Arbeiten am Gebäude notwendig, so Kriegenhofer. Verwaltungsleiter Andreas Kemper, der neben Zorneding auch für den Pfarrverband Vaterstetten zuständig ist, nennt Kosten für das derzeitige Projekt von rund 150 000 Euro. Gestrichen wurde von außen sichtbar auch der Turm. Eigentlich sei es eine umfangreiche und substanzerhaltende „Schönheitsreparatur“, meint die Kirchenpflegerin. „Mit einer gleichzeitigen Kontrolle auf Schäden.“

Längerer Vorlauf

Das Vorhaben hatte einen längeren Vorlauf. Es wurde im Ordinariat des Erzbistums München und Freising geplant, stand dann laut Kriegenhofer auf einer Warteliste, rutschte jedoch immer weiter nach hinten und fiel 2017 endgültig raus. Schließlich hieße es: Die Pfarrei St. Martin Zorneding, zu der Pöring gehört, dürfe die Renovierung selber machen. Das tat sie dann auch. Zuschüsse gab es keine. Eingebunden war das Ordinariat jedoch dennoch, ebenso wie der Denkmalschutz. Die Sanierung selbst zog sich auch wegen Corona zwei Jahre hin. Lange war der Turm eingerüstet. Jetzt ist es geschafft.

Erste Erwähnung im Jahr 1315

Die Filialkirche Pöring wurde übrigens erstmals 1315 in einer Beschreibung des Bistums Freising genannt. 1678 wurde ein neuer Kirchturm gebaut, so wie er heute noch steht, errichtet auf den Resten des Vorgängerturmes. 1694 wurde die Kirche jedoch als baufällig bezeichnet, ab 1696 ein neues, barockes Gotteshaus gebaut. Die Kosten trugen Schlossbesitzer Johann Paul Freiherr von Millau und seine reiche Gattin Katharina Franziska Ligsalz. Der Freisinger Fürstbischof Johann Franz Eckher weihte am 15. Juni 1707 die Pöringer Kirche. Das alles steht in der Festschrift zum Jubiläum 2007.

Markant: Die Kirche St. Georg in Pöring. Außerhalb der Gottesdienste ist das Haus üblicherweise verschlossen. © Rossmann

Wegen Einsturzgefahr schon mal gesperrt

In der Folgezeit gab es immer wieder teils umfangreiche Reparaturen. Einer der Gründe: Bauschäden wegen Feuchtigkeit. Von 1977 bis 1979 war die Kirche wegen Einsturzgefahr geschlossen. Umfangreiche Arbeiten waren notwendig. Die örtliche Bevölkerung leistete viele freiwillige Arbeitsstunden, Geld wurde gespendet, Landwirte stellten ihre Fahrzeuge für Transporte zur Verfügung. 1996 wurde der Dachstuhl saniert, im gleichen Jahr das Problem der Feuchtigkeit in der Kirche erneut angegangen, 1999/2000 eine Außensanierung durchgeführt.

Nächste Projekt schon geplant

Es heute folgten weitere Maßnahmen. Und es gibt bereits neue Projekte. In der Kirchenorgel wütet der Holzwurm. „Das sieht man gar nicht so einfach“, sagt Kemper. Das Instrument leidet unter der Feuchtigkeit und muss dringend saniert werden. Das könnte, wenn’s gut läuft, schon im kommenden Jahr geschehen.

Ebersberg-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Ebersberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Ebersberg – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.