St. Martin Zorneding: Neuer Pfarrer kommt erst im September

Die gute Nachricht ist: Zorneding soll einen katholischen Pfarrer bekommen, der auch länger bleibt. Die schlechte Nachricht: Der neue Seelsorger kommt erst im September.

Zorneding– Die dauerhafte Besetzung der katholischen Pfarrstelle in der Pfarrei St. Martin Zorneding wird noch einige Monate auf sich warten lassen. Unterdessen wird als Alternative, falls wegen Personalmangels Gottesdienste in der Pfarrei St. Martin ausfallen, auf der Internetseite der Pfarrei auf die „evangelische Schwestergemeinde der Christophoruskirche“ verwiesen.

+ Pfarrer Ionel Anghel verlässt die Gemeinde Zorneding.

„Wir haben eine Lösung“, hieß es am Montag aus dem Ordinariat der Erzdiözese München-Freising. St. Martin bekommt einen neuen Pfarrer. Allerdings erst ab dem 1. September. Ein Name wurde noch nicht genannt. Bis September wird es Interimslösungen geben. Pfarrer Ionel Anghel, der die Gemeinde seit 1. Oktober vorübergehend geleitet hatte, verlässt Zorneding für eine neue Aufgabe. Der Termin war schon länger bekannt. Die Nachfolgelösung sei beschlossen, betonte jetzt Bernhard Kellner, Pressesprecher der Erzdiözese. Es werde eine dauerhafte Lösung sein. Bis dahin, also bis September, werde es, auch in Bezug auf die Seelsorge in der Gemeinde, einen intensiven Dialog geben.