Zornedinger (19) Koch-Azubi hofft auf besten Löffel

Tobias Pecher ist Koch mit Leib und Seele, hier brutzelt er an seinem Arbeitsplatz bei Käfer. © RS

Tobias Pecher ist 19 Jahre alt. Er ist Koch-Azubi und tritt derzeit bei „The Taste“ auf Sat.1 auf. Er hofft auf den perfekten Löffel.

Zorneding – Schmunzelnd steht der Koch-Azubi Tobias Pecher (19) neben Michael Käfer, Hauptgeschäftsführer der gleichnamigen Feinkostunternehmensgruppe, in der Käfer-Schenke in München. Denn schon wieder kommt die Frage, auf die der Zornedinger keine Antwort geben darf: „Und, wann darf man Glückwunsch sagen, dass Sie gewonnen haben?“, hakt Käfer nach und zwinkert ihm schnippisch zu, denn auch er kennt Pechers Antwort bereits: „Nächsten Mittwoch kommt die nächste Folge von „The Taste“. Das Finale wäre dann in sechs Wochen. Wir werden sehen“, rattert Pecher herunter und kann sich trotzdem ein vielsagendes Lächeln nicht verkneifen.

Die Dreharbeiten waren schon im Mai: Seitdem muss der Azubi schweigen

Seit er im Mai bei den Dreharbeiten der Koch-Castingshow „The Taste“ von Sat.1 mitgemacht hat, bei dem mehrere Kandidaten jeweils versuchen, das perfekte Gericht für eine Jury auf einen Löffel zu zaubern, musste er durchgehend schweigen wie ein Grab: „Ich durfte nicht einmal bis ein, zwei Wochen vor Ausstrahlung überhaupt irgendwem erzählen, dass ich dabei bin“, erinnert sich der 19-Jährige. Dementsprechend groß war dann die Erleichterung, als er am 21. September zur ersten Folge der 10. Jubiläumsstaffel bei sich im Wohnzimmer rund 25 Freunde und Familienmitglieder zum Public-Viewing auf der Leinwand einladen durfte – natürlich mit von ihm selbstgekochtem Büfett zur Verkostung.

Doch wie es in der nächsten Folge weitergeht, darüber muss er weiterhin alle spekulieren lassen. Niemand weiß, wie es damals ausging, so der Zornedinger.

Tobias Pecher kochte schon als Kind

Gekocht hatte Pecher bereits mit seiner Mutter von klein auf. Nach dem ersten Praktikum bei der Alten Post in Zorneding im Teenageralter stand für Pecher ganz klar fest: „Ich wollte nur noch kochen.“

Dementsprechend küchenbegeistert verfolgte Pecher auch von Anfang an die Koch-Casting-Show „The Taste“: „Die erste Staffel habe ich immer am nächsten Tag am Frühstückstisch mit dem Handy angeschaut, weil ich damals noch nicht so lange aufbleiben durfte“, erinnert er sich. Als dann von der Produktionsfirma die Idee „The Taste Kids“ im Raum stand, bewarb er sich sofort, inklusive telefonischer Interviews und Probekochen. Doch das Format kam nicht zustande.

„Die haben mir dann ein Wildcard gegeben“

Mit 17, im ersten Lehrjahr zum Koch, versuchte es der Zornedinger dann erneut, diesmal beim Erwachsenenformat – und wurde nach mehreren Castingverfahren nur wegen seines Alters abgewiesen. „Die haben mir dann aber eine Wildcard gegeben, dass ich mit 18 nochmal kommen kann. Ich und musste mich dann nicht mehr von Grund auf bewerben“, erklärt der mittlerweile 19-Jährige.

Gesagt, getan. Bei der diesjährigen Jubiläumsstaffel war Pecher schließlich als Kandidat dabei: „Das war ein großer Traum, der in Erfüllung gegangen ist“, schwärmt er.

Wochenlang mussten die Eltern Schweinebauch essen

Für das perfekte Essen für die Show war viel Training nötig: Den ersten Castinglöffel mit gefülltem Schweinebauch bereitete er seinen Eltern als Testpersonen mehrere Wochen Tag für Tag erneut und verbessert zu, bis sie es nicht mehr sehen konnten.

Vorbereitet ging es dann für den einzigen Azubi ins Studio: „Es war gigantisch, wenn du die Kameras siehst, dann verkabelt wirst und dann kommt auch noch die Maske, das war schon eine aufregende Zeit“, fasst er zusammen.

Nach und nach kam dann die Routine ein, Pecher wurde ruhiger. Trotzdem: „Der Druck und nur eine Stunde Zeit für den perfekten Löffel, das war bisher eine der krassesten Sachen, die ich je erlebt habe“, sagt der Azubi. Ob und wie lange der Zornedinger noch bei der The-Taste-Staffel dabei ist? „Nächsten Mittwoch kommt die nächste Folge. Wir werden sehen“, antwortet er und lächelt wieder verschmitzt.

