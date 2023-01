Trauer um Zornedings „Gedächtnis für Heimatkunde“

Mit 78 Jahren ist Hans-Joachim Lang gestorben. © privat

Durch einen Unfall plötzlich aus dem Leben gerissen wurde Hans-Joachim Lang aus Zorneding. Er hat sich um die Geschichtsforschung vor Ort verdient gemacht.

Zorneding – Er blieb immer gerne in der zweiten Reihe, obwohl er mit seinem Wissen, Können, Engagement hätte ganz vorne stehen müssen: Hans-Joachim Lang, langjähriges Mitglied im Vorstand des Heimatkundekreises (HKK). Völlig unerwartet ist er jetzt im Alter vom 78 Jahren nach einem tragischen Sturz gestorben.

Mit seinem Tod ist ein unermüdlicher Motor im HKK zum Stillstand gekommen, schreibt Peter Maicher, ebenfalls im Vorstand, in einer Würdigung. Hans-Joachim Lang wurde demnach 1944 in Olmütz/Mähren geboren. Bei Kriegsende musste seine Mutter wie so viele andere mit dem Baby fliehen. Sie kamen bei den Großeltern in der Holledau unter. Als Langs Vater 1950 aus der russischen Kriegsgefangenschaft zurückkam, fand das Paar eine Wohnung in München. Der Sohn Hans-Joachim besuchte die Realschule in Pasing, absolvierte dann die Ausbildung zum Versicherungskaufmann (Fachwirt).

Im Jahre 1969 heiratete Hans-Joachim Lang seine Rosemarie, 1972 wurde das Paar in Zorneding sesshaft. 2005 ging er in Rente und wurde kurz darauf im Heimatkundekreis aktiv.

Akribisch forschte er an der Ortsgeschichte Zornedings und seiner Gemeindeteile

Er hat bei allen vier Ortsbüchern (Ingelsberg, Wolfesing, Zorneding, Pöring) maßgeblich mitgewirkt, hat gründlich recherchiert, Zusammenhänge formuliert und immer genau hingeschaut, führt Maicher aus. Durch seine akribische Arbeit hat er Irrtümer oder Fehler in den Büchern vermieden und ausgemerzt. Er war dann wesentlich beteiligt, das umfangreiche Archiv des Heimatkundekreises digital zugänglich zu machen, wurde zu dessen bestem Kenner.

Wenn man etwas wissen wollte, hat man sich vertrauensvoll an ihn gewandt: er wusste gleich eine Antwort oder hat sonst wie weitergeholfen. Er war quasi das Gedächtnis des Heimatkundekreises. Außerdem war er als leidenschaftlicher Familienforscher aktiv, hat ein regelmäßiges Forschertreffen mitbegründet, ein Buch über den Familienstamm Lang verfasst.

„Wir trauern um einen immer freundlichen, unentbehrlich fleißigen und kundigen Mitstreiter“, schreibt der HKK und drückt seiner Frau Rosemarie, mit der er 53 Jahre verheiratet war, die tiefe Anteilnahme aus.

Der Trauergottesdienst für Hans-Joachim Lang findet am Mittwoch, 11. Januar 2023, um 14 Uhr in der Pfarrkirche St. Martin in Zorneding statt, mit anschließender Urnenbeisetzung auf dem gemeindlichen Friedhof. ez/ja

