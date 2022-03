Vier Polizisten verletzt: 30-Jähriger rastet völlig aus und schlägt mit Krücke auf Polizeibeamte ein

Von: Sabine Heine

In der Pöringer Asylbewerberunterkunft rastete ein Bewohner völlig aus. Symbolbild: dpa © Karl-Josef Hildenbrand

Völlig ausgerastet ist ein 30-jähriger Bewohner der Pöringer Asylbewerberunterkunft: Der Mann aus Sierra Leone hat mit einer Krücke vier Poinger Polizeibeamte verletzt.

Pöring - Mitten in der Nacht, kurz nach 1 Uhr am Donnerstag, verständigte der Sicherheitsdienst der Asylbewerberunterkunft in Pöring die Polizei Poing. Einsatzgrund war ein 30-jähriger Mann aus Sierra Leone, der herumschrie und gegen die Zimmertüren anderer Bewohner schlug. Der Mann war bereits am Vortag auffällig geworden, als er mit Krücken die Zimmertüre eines Bewohners beschädigte., so die Polizei Poing in ihrem Pressebericht.

Die Einsatzkräfte versuchten demnach, den alkoholisiert wirkenden Mann, der im Aufenthaltsraum der Unterkunft auf einer Bank saß, zu beruhigen. Da dies den Polizeibeamten nicht gelang, sollte er in Gewahrsam genommen werden. Als ihm das angekündigt worden war, sprang er auf und schlug mit einer Krücke auf die Polizeibeamten ein, so dass diese zerbrach.

Pfefferspray kam auch zum Einsatz

Der Widerstand wurde schließlich gebrochen und der Täter gefesselt zur Dienststelle verbracht. Dabei wurde von der Polizei auch noch Pfefferspray eingesetzt.

Bei dem Einsatz wurden drei Polizeibeamte und eine Polizeibeamtin der Polizei Poing verletzt. Zwei Beamte (24 und 25 Jahre) mussten ambulant im Krankenhaus behandelt werden und sind momentan dienstunfähig. Die beiden anderen (25 und 26 Jahre) zogen sich nur leichtere Verletzungen zu. Die Poinger Streifenbesatzungen wurden bei dem Einsatz von zwei Streifen aus Ebersberg unterstützt.

Staatsanwaltschaft ermittelt wegen diverser Vergehen

Auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde bei dem Täter eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen, wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, Widerstand gegen Polizeibeamte und gefährlicher Körperverletzung dauern an, so die Polizei.

