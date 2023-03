Wieder Zoff um Tempo 30 in Zorneding - Dabei sind fast alle dafür

Von: Susanne Edelmann

Teilen

Ein von roten Rosen umranktes Tempo-30-Verkehrsschild. (Symbolfoto) © Arno Burgi/dpa

An einem SPD-Antrag zum Beitritt der Gemeinde Zorneding zu einem Tempo-30-Bündnis entzündete sich Kritik. Der Zeitpunkt kam einigen komisch vor.

Zorneding – Der Wahlkampf zur bayerischen Landtagswahl im Herbst hat bereits begonnen – diesen Eindruck konnte man bei der Sitzung des Zornedinger Gemeinderats bekommen. Die SPD-Fraktion hatte beantragt, die Gemeinde möge der Initiative „Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten“ beitreten. Dieser Initiative der Agora Verkehrswende und des Deutschen Städtetages haben sich bereits über 500 Städte, Landkreise und Gemeinden bundesweit angeschlossen. Sie fordern die rechtlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass Kommunen selbst zum Beispiel Tempo-30-Zonen innerorts anordnen können, wo sie es für nötig halten. Bisher setzt das Straßenverkehrsrecht den Kommunen da enge Grenzen.

Bürgerwerkstatt Verkehr fordert flächendeckend Tempo 30

„Die Initiative will, dass künftig derjenige entscheiden kann, der sich vor Ort am besten auskennt“, betonte Poschenrieder. Ein flächendeckendes Tempolimit von 30 km/h ist eine zentrale Forderungen der Bürgerwerkstatt Verkehr. So waren die Räte auch überwiegend der Meinung, dass die Initiative es der Gemeinde erleichtern könne, solch ein Tempolimit durchzusetzen.

Dennoch warf Patrick Eichler (CSU) der SPD Aktionismus vor: „Wir haben gerade ein sehr aufwendiges Verkehrskonzept in Arbeit. Hat die SPD kein Vertrauen in dieses Konzept?“, fragte er. Zudem störte ihn der Zeitpunkt – Mitte März trifft sich der Gemeinderat zur Klausurtagung. Thema auch: das Verkehrskonzept und die Forderungen der Bürgerwerkstatt. „Es hat ein Gschmäckle, dass die SPD diesen Antrag zwei Wochen vor der Klausur einbringt“, fand Siad Abdin-Bey (FDP). Widerspruch kam von Helmut Obermaier (Grüne): „Das ist kein Aktionismus, sondern folgerichtig!“, betonte er, da die Zahl der Unterstützer für die Initiative ständig steige.

Teilnehmende Kommunen werden immer mehr

Die SPD hatte den Antrag Mitte Januar formuliert, damals hatten 388 Kommunen die Initiative unterstützt. Anfang März waren es über 500. Giulia Hillebrand (Grüne) machte deutlich: „Es geht doch nicht nur um Tempo 30 an sich, sondern darum, dass die Kommunen selbst die Entscheidungshoheit darüber haben.“ Martin Lenz (FW) warf den Gegnern des Antrags verletzten Stolz vor und forderte Unterstützung „einer guten Idee“ ein.

Dieser Auffassung schloss sich die große Mehrheit des Gemeinderats an, der Antrag wurde mit nur zwei Gegenstimmen von Eichler und Jutta Sirotek (CSU) angenommen.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.