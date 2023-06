Zorneding: 150 Jahre „gelebte Nächstenliebe“

Von: Susanne Edelmann

Segnung durch Pastoralreferent Christoph Müller und Pfarrerin Birgit Reichenbacher. © Edelmann

Die Freiwillige Feuerwehr Zorneding feiert großes Jubiläumsfest. Viele Vereine sind beim Festzug mit dabei.

Zorneding - Ein ganzes Wochenende lang feierte die Freiwillige Feuerwehr Zorneding ihr 150-jähriges Bestehen. Los ging’s am Samstag mit einem Familientag, Schauübungen und abendlicher Blaulichtbar. Am Sonntag startete der Festtag mit einem ökumenischen Gottesdienst auf dem Sportplatz. „Ich freue mich, dass dieser Gottesdienst in die Mitte des Festes gelegt wurde“, sagte der katholische Pastoralreferent Christoph Müller und fuhr fort: „150 Jahre sind ein guter Anlass, um Gott für das Engagement so vieler zu danken und um ihn für das Wohl aller Bürger zu bitten.“

Bitte um Schutz für die Einsatzkräfte

Die evangelische Pfarrerin Birgit Reichenbacher ergänzte: „Wir denken an all die Einsätze, bei denen die Feuerwehr sich Gefahren ausgesetzt hat, und wir bitten um Schutz für diejenigen, die das Wohl ihrer Mitmenschen im Blick haben.“

Kirche und Feuerwehr haben gemeinsame Werte

Nach dem Evangelium vom barmherzigen Samariter erzählte Reichenbacher, wie sie vor einigen Jahren nach Zorneding kam, um sich ihre neue Kirche anzuschauen. „Das erste, was ich gesehen habe, war der Turm der Feuerwehr.“ Kirche und Feuerwehr hätten viele gemeinsame Werte: das Leben und den Lebensraum zu retten und zu bewahren sowie den Dienst am Nächsten. So stünde auch auf der Fahne der Zornedinger Wehr: „Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr.“ Das sei gelebte Nächstenliebe.

Der alte Tragkraftspritzenanhänger war eigens wieder flott gemacht worden. © Edelmann

Müller erzählte, dass die Kirchenglocken früher mit ihrem Sturmläuten die Aufgabe gehabt hätten, die Feuerwehr zu alarmieren und die Bürger vor Gefahr zu warnen. „Der Dienst der Feuerwehr verdient allerhöchste Anerkennung, gerade in Zeiten, wo jeder sich selbst der Nächste ist“, mahnte er und lobte den Geist der Gemeinschaft: „Auch einige unserer Ministranten sind Mitglieder der Feuerwehr.“

Hitze: Wasserflaschen für die Besucher

So waren es dann auch die jungen Feuerwehrler, die die Fürbitten sprachen. Und die Nächstenliebe zeigte sich an diesem sonnig-heißen Vormittag in Details: So wurden schon vor Beginn des Gottesdienstes Wasserflaschen an alle Besucher verteilt. Außerdem ging die Kollekte an die Kinderkrebshilfe Ebersberg.

Spende an Kinderkrebshilfe

Üblicherweise bekämen die anwesenden Vereine Gastgeschenke, erläuterte Feuerwehrvorstand Christian Kuhn. Darauf habe man verzichtet und spende stattdessen ebenfalls einen entsprechenden Betrag an die Kinderkrebshilfe. Kuhn gedachte auch der verstorbenen Mitglieder, an die ein Trauergebinde am Altar erinnerte, bevor er die Ehrengäste begrüßte.

Der Zug der Feuerwehr Zorneding auf dem Weg durch die Gemeinde. © Edelmann

Bürgermeister Piet Mayr bemühte die Ortschronik und erinnerte an den 11. Juli 1828, als 18 Bauernhäuser einem Brand zum Opfer fielen. „Das war damals ein Drittel des Dorfes.“ 1851 wurde die erste Feuerwehrspritze angeschafft, vorher musste Zorneding sich eine mit Parsdorf teilen. Als am 17. Juli 1873 schließlich die Freiwillige Feuerwehr Zorneding gegründet wurde, hatte sie über 40 Gründungsmitglieder, „angesichts der damals 129 privaten und 17 öffentlichen Gebäude im Ort eine sehr hohe Quote.“ Die Aufgaben hätten sich seit damals stark verändert, so Mayr weiter. Geblieben seien aber die Kameradschaft und Hilfsbereitschaft und die unzähligen Übungsstunden.

Erinnerung an den Brand von 1828

Die psychischen Belastungen dürften nicht vergessen werden: „Auch langjährige Mitglieder haben oft Probleme, die vielen schlimmen Bilder von ihren Einsätzen zu verarbeiten.“ Im Namen aller Bürger dankte er den Kameraden für ihre Einsatzbereitschaft.

Diesem Dank schlossen sich Landrat Robert Niedergesäß und Kreisbrandrat Andreas Heiß in ihren Grußworten an.

Die örtlichen Vereine waren mit dabei: Hier der Nachwuchs der Gebirgstrachtler. © Edelmann

Festzug mit Ehrengästen

Im Anschluss folgte der Festzug durch die Gemeinde, an dem neben der Feuerwehr Zorneding und den Ehrengästen auch die Musikkapelle Münsing, der Spielmannszug Grafing und schier unzählige Fahnenabordnungen der benachbarten Feuerwehren teilnahmen, ebenso wie die Zornedinger Vereine: die Gebirgstrachtler, die IG Maibaum, die Ingoltschützen, Goaßlschnoizer, Dirndlschaft und Burschenverein. Krönender Abschluss des Zuges war der eigens wieder flott gemachte Tragkraftspritzenanhänger, der von einem Bulldog gezogen wurde. Die Zornedinger hatten sich am Straßenrand versammelt, um den Festzug zu bewundern, bevorzugten dabei aber die begehrten Schattenplätze. Danach wurde der Durst im Festzelt auf der Feuerwehrwiese gründlich gelöscht.

