Verfolgungsjagd endet an Zigarettenautomat

Er hatte keinen Führerschein, dafür Promille und geklaute Kennzeichen an seinem BMW. Die Polizei schnappte am Samstag einen 19-Jährigen nach einer Verfolgungsfahrt. Die endete an einem Zigarettenautomaten.

Zorneding: In Zorneding war Endstation: Am Samstag sollte gegen 23.50 Uhr ein silberner 3er-BMW in Kirchseeon durch eine Streife der PI Ebersberg, einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer des Fahrzeugs missachtete sämtliche Anhaltesignale der Polizei und flüchtete über die B 304 in Richtung München.

Dabei fuhr er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit inner-, sowie außerorts. Bei mehreren riskanten Überholmanövern mussten die entgegenkommenden Fahrzeuge an den Fahrbahnrand ausweichen, um eine Kollision zu verhindern.

Der 19-jährige Lenker des Wagens, der am Fahrzeug gestohlene Kennzeichen angebracht hatte, setze seine Fahrt nach Zorneding fort. Dabei verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über den BMW und fuhr gegen einen an einer Hausmauer angebrachten Zigarettenautomaten. „Erschwerend kommt hinzu, dass der junge Fahrer ohne Führerschein, ohne Zulassung und unter Alkoholeinfluss unterwegs war“, so die Polizei.

Am BMW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Am Streifenfahrzeug wurden die Fahrzeugfront und die Beifahrerseite beschädigt. Zeugen der Verfolgungsfahrt, sowie gefährdete Fahrzeugführer werden gebeten, sich bei der PI Ebersberg unter Tel.: 08092-82680 zu melden.