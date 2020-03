Polizei sperrt Zornedingerin ihren Laden zu

Die Polizei greift durch im Kampf gegen die Verbreitung des Coronavirus. Jetzt sperrte sie einer Zornedingerin ihren Laden zu.

Zorneding - Trotz weitreichender öffentlicher Bekanntmachung öffnete eine Ladenbesitzerin entgegen der bindenden Regelung unerlaubt in Zorneding ihr Ladengeschäft und bot für jedermann offensichtlich Ware zum Verkauf an. Die Polizei schloss das Geschäft, teilte die Dienststelle in Poing mit.

Gegen die Ladenbesitzerin wird nun wegen eines Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz ermittelt. Es drohen eine bis zu zweijährige Haftstrafe oder eine Geldstrafe.