„Papierkrieg“ im Zornedinger Gemeinderat

Wie soll die Gemeinde ihre Bürger informieren. Auf Papier, wie bisher, oder digital. Darüber gehen die Meinungen auseinander.

Zorneding– Im Dezember 2018 erschien das Zornedinger Gemeinde-Mitteilungsblatt erstmals in neuem Gewand: Aus „Zorneding Info“ wurde „Mein Zorneding“ und das 32 Seiten starke Heft soll künftig nicht nur viermal, sondern sechsmal pro Jahr erscheinen.

Daraufhin stellten die Fraktionen von SPD, Grünen, FDP und Freie Wähler einen gemeinsamen Antrag an den Gemeinderat, die Informationsbroschüre auch weiterhin nur viermal pro Jahr herauszubringen. Begründet wurde dies mit geringeren Personal- und Sachkosten sowie einem geringeren Papierverbrauch.

Gemeinde weist Kritik zurück

Werner Hintze (SPD) kritisierte das eigenmächtige kostenträchtige Vorgehen der Verwaltung, doch Geschäftsleiter Daniel Kommnick wies diese Kritik zurück: „Wir haben uns dazu ausführlich Gedanken gemacht, Ziel war ein besserer Service für die Bürger.“ Ein höherer Personalaufwand sei nicht gegeben, sondern würde über die Stabsstelle der Öffentlichkeitsarbeit innerhalb der regulären Arbeitszeit abgedeckt.

Helmut Obermaier (Grüne) bemühte sich, die Schärfe aus der Diskussion zu nehmen, meinte aber: „Im digitalen Zeitalter kann der Informationsbedarf auch anders gestillt werden.“ Bei einer Auflage von 5000 Heften je Ausgabe steige der Papierverbrauch bei zwei zusätzlichen Ausgaben pro Jahr enorm.

Susanne Forster, im Rathaus zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit und damit auch für „Mein Zorneding“, erläuterte: „Auch im digitalen Zeitalter sind Printmedien nicht tot. Aber die Aufmerksamkeit des Lesers wird auf mehrere Medien verteilt, deshalb ist der zeitliche Abstand bei nur vier Ausgaben zu groß. Wenn man Aufmerksamkeit erreichen will, muss man zeitnah berichten. In vielen Nachbargemeinden erscheint das Ortsmitteilungsblatt sogar monatlich.“

Positive Rückmeldungen der Bürger

Zudem seien die Rückmeldungen der Bürger zur Neuausrichtung des Mitteilungsblattes sehr positiv. Die Verwaltung schlug vor, bis zur August-Ausgabe bei einer Auflage von 5000 Stück zu bleiben, damit alle Bürger ausreichend Gelegenheit haben, sich ein Bild zu machen. Dann soll eine Umfrage klären, ob die Bürger das Gemeindeblatt künftig weiterhin in gedruckter Form oder lieber digital auf der Gemeinde-Webseite lesen wollen. Dadurch könne man anschließend die Auflage reduzieren und Papier sparen.

Weniger Seiten - weniger Papier

Hubert Röhrl (Freie Wähler) plädierte dafür, die Seitenanzahl zu reduzieren, um so Papier zu sparen. Forster entgegnete: „Ich könnte 40 Seiten machen, so viel wird an mich herangetragen.“ Franz Lenz (Freie Wähler) bekannte: „Der Sachvortrag hat mich umgestimmt. Aber bitte die künftigen Ausgaben auf Recyclingpapier drucken.“ Nach einigem Hin und Her zogen die Fraktionssprecher ihren Antrag zurück. Moritz Dietz (Grüne) betonte: „Unser Ziel war es, Papier zu sparen.“ Das werde durch die Umstellung auf Recyclingpapier, die Umfrage und eine teilweise Umstellung auf digitales Lesen erreicht.

Susanne Edelmann

