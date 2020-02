Zornedinger Gläubige schockiert: Gemeinde trauert um ihren Pfarrer

Bestürzung in Zorneding: Der katholische Pfarrer Mathias Häusl ist tot. Er starb am 30. Januar im Alter von nur 56 Jahren nach schwerer Krankheit.

Zorneding – „Wir sind alle sprachlos“, sagte Pfarrsekretärin Barbara Kreuzpointner am Wochenende gegenüber der Ebersberger Zeitung zu der Nachricht von Häusls Tod. An dessen Todestag hatte die Pfarrei nichtsahnend noch ihren Ehrenamtlichenabend gefeiert.

Am 1. September 2017 nach Zorneding gekommen

Häusl hatte seinen Dienst in der Pfarrei Sankt Martin in Zorneding am 1. September 2017 angetreten. Als Priester war er ein Spätberufener. Er wurde im September 1963 geboren und wuchs in Aufham im Kreis Berchtesgaden auf. Zunächst absolvierte er eine Ausbildung als Technischer Zeichner in der Saline Bad Reichenhall, bevor er im Spätberufenenseminar Sankt Matthias in Waldram das Abitur nachholte und schließlich in München und Augsburg Theologie studierte.

Freiwillig in die 2. Reihe zurückgetreten

Im Juli 1999 wurde Häusl in Freising von Kardinal Friedrich Wetter zum Priester geweiht. Fast zehn Jahre lang war er Leiter des Pfarrverbandes Chieming, als er zum ersten Mal ernste gesundheitliche Probleme bekam: Als Verwalter und Personalchef war er damals für vier Pfarreien, sechs Kirchen und zwei Kindergärten zuständig, die eigentliche Seelsorge kam für sein Empfinden viel zu kurz. „Ich habe gemerkt, dass meine physischen und psychischen Kräfte mehr und mehr nachließen“, erzählte Häusl später über diese Zeit. Er zog die Reißleine, trat freiwillig in die zweite Reihe zurück und arbeitete von September 2013 an als Pfarrvikar im Pfarrverband Höhenkirchen-Siegertsbrunn, wo er sich, von Verwaltungsaufgaben weitgehend befreit, wieder voll und ganz der Seelsorge widmen konnte, was er sehr genoss.

Ruhe fand der Pfarrer in den Bergen

Ruhe fand der begeisterte Bergsteiger und Weltenbummler in den Bergen, sogar im Himalaya war er beim Trekking unterwegs. Doch dann reizte es ihn, wieder selbstständig als Pfarrer einer eigenen Pfarrei zu arbeiten, so kam er schließlich nach Zorneding. „Seit meiner Priesterweihe ist viel geschehen, was oft viel Kraft gekostet und mich manchmal an den Rand der Verzweiflung, aber letztlich auch zur Reife geführt hat“, bekannte er bei seiner Einführung, betonte aber auch, dass die Kraft, die von der Gemeinschaft ausgehe, viel größer sei als die Summe der Kräfte jedes Einzelnen: „Gemeinsam können wir ein Haus voll Glorie bauen. Wir müssen in unserem Leben das Reich Gottes nicht unbedingt vollenden, aber wir können dazu beitragen, das Leben für uns und für andere lebenswert zu machen.“

Ende des Jahres erneut erkrankt

Ende letzten Jahres erkrankte Häusl erneut, seine Vertretung übernahm Prälat Walter Wakenhut. Die Nachricht von Häusls Tod sprach sich im Ort schnell herum, ein entsprechender Aushang informierte auch an den Kirchentüren. Über Ort und Datum von Sterberosenkranz, Requiem und Beerdigung ist derzeit noch nichts bekannt.

