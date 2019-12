Wer was bekommt, soll Kriterienkatalog regeln

Der TSV Zorneding wird im kommenden Jahr 100 Jahre alt und das soll gebührend gefeiert werden. Vorher aber gab‘s kritische Stimmen im Gemeinderat. Es geht ums Geld.

Zorneding – Neben einem Festakt für die eigenen Mitglieder ist Mitte Juni auch eine Festwoche geplant, zu der alle Zornedinger Bürger eingeladen sind.

Für den Betrieb im Festzelt ist ein umfangreiches Programm vorgesehen, mit Musik, Festumzug und Fahnenweihe, Schafkopfrennen, Kabarett mit Django Asül und mit einem Seniorennachmittag. Um eben den gab es nun im Gemeinderat Diskussionen.

Seniorennachmittag sorgt für Kritik

Der TSV hatte nämlich an den Gemeinderat den Antrag gestellt, das Fest finanziell zu unterstützen. Während der Zuschuss in Höhe von 5000 Euro und ein zinsloses Darlehen in der gleichen Höhe einstimmig bewilligt wurden, sorgte der zweite Punkt des Antrags für Irritationen.

Der TSV forderte nämlich, die Gemeinde solle beim Seniorennachmittag die musikalische Umrahmung bezahlen und zudem für jeden Senioren einen Essens- und Getränkebon spendieren.

Bier und Hendl für ältere Menschen

„Das ist eine Geste an unsere Senioren“, fand Bürgermeister Piet Mayr (CSU) und verwies auf die Nachbargemeinde Vaterstetten, die ihre Senioren jedes Jahr zu Bier und Hendl aufs Volksfest einlädt.

Helmut Obermaier (Grüne) indes fand die Verteilung der Verzehrgutscheine an alle Senioren per se fragwürdig, schließlich gebe es in der Gemeinde auch genug ältere Mitbürger, die sich das problemlos selbst leisten könnten. Werner Hintze (SPD) meinte: „Ich habe mich über den Seniorennachmittag gewundert, schließlich ist das nicht die vorrangige Zielgruppe des TSV.“ Er schlug vor, die Veranstaltung auf Familien auszuweiten: „Es soll ja schließlich auch Werbung für den TSV sein.“

Kapazitätsprobleme im Festzelt

Mayr gab zu bedenken, dass es dann wohl Kapazitätsprobleme im Festzelt geben werde, woraufhin Hintze einen eigenen Familiennachmittag anregte. Barbara Weiß (Grüne) fand, man solle auch an die Jugend denken: „Alters- und Kinderarmut sind in Zorneding etwa gleich hoch.“ Außerdem müssten ihrer Meinung nach auch die Tafel-Kunden eingeladen werden, zudem appellierte sie an das soziale Gewissen der finanziell bessergestellten Senioren, ihren Verzehr zugunsten Bedürftiger doch bitte selbst zu bezahlen.

Christian Krumpholz (CSU) betonte: „Ich bin prinzipiell für den Seniorennachmittag. Aber ich wundere mich, warum der TSV bei unserem Christkindlmarkt nicht mit einem Stand beteiligt war und dort Werbung gemacht hat. Dieses Engagement hätte dem Verein gut zu Gesicht gestanden.“

Schließlich zog Mayr die Abstimmung über die Finanzierung des Seniorennachmittages zurück und bat die Fraktionen, bei der Verwaltung Vorschläge für einen Kriterienkatalog einzureichen, wer bei einer solchen Veranstaltung wie bezuschusst werden solle. se

